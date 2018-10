AVSLØRT: Arrestasjonen av de fire russiske agentene i Nederland kan ha ført til en massiv avdekning av Russlands cyberforsvar. Foto: HO / DUTCH DEFENSE MINISTRY

Over 300 russiske agenter kan ha blitt avslørt

2018-10-05

Den russiske etteretningstjenesten kan ha begått en massiv blemme, ifølge gravejournalistgruppen Bellingcat.

05.10.18

I kjølvannet av at nederlandske myndigheter arresterte fire russiske agenter som skal ha forsøkt å hacke organisasjonen Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), gikk gravejournalistgruppen Bellingcat til verks for å verifisere identiteten til de arresterte agentene.

Det de endte opp med å finne, kan være et av de største sikkerhetsbruddene av personaldata begått av en etteretningstjeneste i nyere tid, ifølge gruppen.

I motsetning til de to russiske agentene involvert i nerveforgiftingen av en tidligere russisk etteretningsagent (Skripal-saken), var den oppgitte identiteten til de arresterte agentene i Nederland, deres ekte navn.

I arbeidet med verifiseringen av identiteten til agentene, viste det seg at én av dem, Alexey Morenets, var oppført som eier av en bil av merket Lada i et offentlig tilgjengelig, russisk kjøretøyregister.

Adressen bilen var registrert på, var til den russiske etteretningstjenestens cyberforsvar.

Ved å søke etter andre biler på samme adresse, fant Bellingcat 305 personer som hadde biler registrert på samme adresse. Den offentlige databasen inneholder blant annet deres fulle navn, passnummer og, i de fleste tilfellene, mobilnumrene deres.

Ola Kaldager, tidligere spionsjef og sjef for gruppen E14, mener den mulige avsløringen er et betydelig tilbakeslag for russiske etterretningstjenesters cyberforsvar.

– Dette høres veldige lite profesjonelt ut fra russernes side. Dette er informasjon som vestlige etterretningstjenester vil kunne bruke i fremtiden. Det er definitivt et tilbakeslag for russerne, fordi det vil sterkt begrense muligheten til agentene deres å reise rundt i Europa, sier Kaldager til VG.

Samtidig er den tidligere spionsjefen klar på at slike tabber blir stadig vanskeligere å unngå for etterretningstjenestene.

– Dette er et generelt problem for slike tjenester, også vestlige, fordi det er vanskelig å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Hver person legger fra seg så mange digitale spor, som gjør det desto vanskeligere for agenter å operere med falskt navn. Man må nesten ha et helt ukjent, dødt menneske for å greie det i disse tider, sier Kaldager.