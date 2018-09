DEN GANG: Fra venstre: Johnny Bobbitt Jr., Mark D'Amico og Kate McClure på bensinstasjonen Citgo i Philadelphia 17. november 2017. Foto: Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer via AP

Samlet inn 3,4 millioner til hjemløs mann – nå skal pengene være borte

Hjemløse Johnny Bobbitt Jr. kjøpte bensin for en kvinne som hadde gått tom på motorveien i Philadelphia. Til gjengjeld samlet hun og kjæresten inn 400.000 dollar til Bobbitt. Nå sier hans advokat at pengene er borte.

Johnny Bobbitt Jr. (35) er en hjemløs veteran som sent en kveld i fjor brukte sine siste 20 dollar på å kjøpte bensin til Kate McClure (28) da hun gikk tom ved en avkjørsel fra motorveien Interstate 95. Hun hadde ikke penger å betale ham tilbake med, men dro tilbake noen dager senere for å gi ham penger, og dro tilbake flere ganger for å gi ham mat og vann.

Deretter opprettet McClure og hennes kjæreste Mark D’Amico (39) en innsamlingsaksjon på GoFundMe for Bobbitt, og over 14.000 mennesker donerte totalt over 400.000 dollar, eller rundt 3,4 millioner norske kroner.

Tirsdag sier Bobbitts advokat, Chris Fallon, at pengene er borte.

– Sjokkert, sjokkert! De samlet inn penger for å hjelpe Johnny Bobbitt og få penger til mat, sier advokaten ifølge AP .

Han skal ha blitt informert om statusen under en telefonsamtale med McClure og D’Amicos advokater. Bobbitt saksøkte forrige uke paret for å ha misbrukt mesteparten av de innsamlede midlene. Da sa paret at de var forsiktige med å gi ham penger fordi de fryktet han ville bruke dem på narkotika, men en dommer beordret dem til innen fredag å overføre pengene til en depositumskonto der de skulle stå til en dommer avgjør hvordan de skal brukes.

Talsperson for GoFundMe, Bobby Whithorne, sier selskapet samarbeider med myndighetene for å sikre at Johnny Bobbitt får alle pengene som ble samlet inn til ham. Han sier de også har donert 20.000 dollar til en konto som styres av Bobbitts advokat, for å hjelpe ham mens saken etterforskes.

McClure og D’Amicos advokat, Ernest Badway, sier til AP at de ikke har noen kommentar til saken. Ifølge ABC News sa advokaten under høringen tirsdag at han og paret var i ferd med å sette opp et regnskap som viser hva pengene har gått til.

Paret nekter for at de har gjort noe galt. Men D’Amico har fortalt Philadelphia Inquirer at han brukte 500 dollar av pengene på gambling fordi han ikke hadde med casino-kortet sitt, men hevder å ha tilbakebetalt dette. Han hevder også at Bobbitt brukte 25.000 dollar på under to uker i desember, angivelig på narkotika, forfalte regninger og for å gi til familiemedlemmer.

McClure og D’Amico sier også at de kjøpte en husvogn til Bobbitt og plasserte den på en eiendom McClures familie eier i New Jersey, men i juni ble han hjemløs igjen da hun sa han måtte forlate eiendommen.

Ifølge Bobbitts advokat, har han mottatt rundt 75.000 dollar av midlene, det er inkludert husvognen og en Ford Ranger fra 1999. Advokaten mener det skulle være over 250.000 dollar igjen på kontoen.