DØDE ONSDAG: En 16 år gammel jente ble knivstukket på Warren Fitzgerald High School onsdag, og døde senere av skadene. Foto: Max Ortiz / Detroit News via AP

Knivdrepte medelev (16) i Detroit – politiet mistenker kjærlighetsmotiv

En 16 år gammel jente døde onsdag etter å ha blitt knivstukket av en 17 år gammel medelev. De skal ha datet samme gutt, og politiet mener sjalusi kan være motivet bak.

Onsdag morgen lokal tid rykket politiet ut til Warren Fitzgerald High School i Detroit etter at en tenåringsjente ble knivstukket i klasserommet av en 17 år gammel jente. Begge var elever ved skolen.

16-åringen ble fraktet til sykehus med kritiske skader, og ble en time senere erklært død. 17-åringen ble pågrepet på stedet og satt i varetekt. Hun skal ha brukt en kjøkkenkniv mot den 16 år gamle jenta. 16-åringen skal ha blitt stukket to ganger i brystet, skriver CBS .

Nyhetsnettstedet skriver at politiet mistenker at hendelsen skal være på bakgrunn av at den drepte hadde innledet i et forhold med 17-åringens ekskjæreste.

Ifølge politidirektør i Detroit, William Dwyer, skal den mistenkte ha vært opprørt og forstyrret etter å ha blitt dumpet, før han begynte å date den 16 år gamle jenta. Politiet tror dette skal være motivet bak drapet.

– Dette er virkelig en tragedie. Det virker som om det er en feide mellom to studenter, og vi etterforsker for å finne ut hvorfor dette skjedde, sier Dwyer.

Ingen av elevene skal ha vært i tidligere konflikter. Politiet ønsker å sikte 17-åringen for drap.

Skolen vil bli holdt stengt torsdag, men er åpen for elever og foreldre som ønsker støtte fra fagpersonell.