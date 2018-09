STIGENDE DØDSTALL: Redningsarbeidere henter opp lik fra Victoriasjøen etter fergeforliset torsdag. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Over hundre døde i fergeforlis

UTENRIKS 2018-09-21T20:32:38Z

Minst 136 personer er døde etter fergeforliset på Victoriasjøen. Redningsmannskaper leter nå etter overlevende.

Publisert: 21.09.18 22:32

Det melder BBC.

Torsdag forliste en overfylt ferge i Victoriasjøen i Tanzania . Mange er fortsatt savnet og dødstallene er forventet å stige.

– Over 200 personer er fryktet omkommet, forteller en talsperson for Røde Kors i Tanzania, Godfrida Jola, til nyhetsbyrået AP.

Fredag kveld er 136 personer bekreftet omkommet.

Men ingen vet nøyaktig hvor mange som var om bord på fergen, ifølge Jola. En lokal innbygger, Editha Joseph Magesa, forteller BBC at hun har mistet sin tante, far og yngre bror i forliset.

– Vi er alle veldig lei oss og oppfordrer regjeringen til å gi oss en ny ferge fordi den gamle var for liten i forhold til innbyggertallet, sier hun.

Lokale medier skriver at fergen har en kapasitet på 100 personer. Lokale myndigheter opplyser imidlertid at det skal ha vært over 400 personer om bord da fergen forliste.

Flere reddet

Ifølge BBC skal fergen ha kantret etter flere flyttet seg til den ene siden av fergen da fergen dokket. Flere av passasjerene kunne antageligvis ikke svømme, ifølge BBC.

Fergen gikk en populær rute mellom øyene Ukara og Ukwere, som ligger nær Tanzanias nest største by, Mwanza.

Private båter og lokale fiskere har bistått redningsmannskaper fra militæret og politiet i søket etter overlevende. 40 personer er blitt reddet opp fra sjøen ifølge regionkommissær i Mwanza, John Mongella. Lokale myndigheter har tidligere meldt at 100 personer er blitt reddet.

Tallet er ennå ikke bekreftet.

BBC melder at Tanzanianske myndigheter vil etterforske forliset så fort redningsaksjonen er over.