FÅR KRITIKK: Storbritannias statsminister Theresa May på EUs uformelle toppmøte i den østerrikske alpebyen Salzburg torsdag. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB scanpix

Britisk presse: Theresa May «ydmyket» i Salzburg

UTENRIKS 2018-09-21T09:19:10Z

Britiske aviser stempler EU-toppmøtet i Salzburg som en katastrofe.

NTB

Publisert: 21.09.18 11:19

Storbritannias statsminister Theresa May ble «ydmyket» på det uformelle EU-toppmøtet. Det er konklusjonen på forsidene til både The Guardian og The Times.

Ifølge Daily Mirror ble May «knust» på toppmøtet. «Din brexit er ødelagt», skriver avisa, som samtidig konkluderer med at faren nå er større enn noensinne for at Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Avisa «i» betegner toppmøtet som en «katastrofe» og skriver at May ble utsatt for et «bakholdsangrep».

The Sun retter på sin side skytset mot Frankrikes president Emmanuel Macron og EUs president Donald Tusk , som avbildes som gangstere under tittelen «EUs skitne rotter».

Europeiske ledere slo til å begynne med an en nokså forsonende tone på toppmøtet. Flere av dem understreket at begge parter – også EU – må vise kompromissvilje hvis de vanskelige brexitforhandlingene skal komme i mål.

Men da møtet ble avsluttet, hadde stemningen snudd.

På pressekonferansene etterpå ble Mays brexitplan avvist som «uakseptabel».

Det var spesielt Mays forslag til ramme for en framtidig handelsavtale som fikk gjennomgå. Ifølge Tusk vil forslaget simpelthen ikke fungere.