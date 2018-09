MILITÆR ETTERRETNING: Russlands president Vladimir Putin med pistol i GRUs hovedkvarter i Moskva i 2006. Britene mistenker at GRU, som er Russlands militære etterretning, står bak drapsforsøket på Sergej Skripal. Foto: ITAR-TASS / X00679

Putins tidligere KGB-sjef: - Jeg utelukker ikke flere likvideringer

Hvis jeg hadde bodd i Storbritannia, hadde jeg vært død for lenge siden, sier KGB-avhopperen Oleg Kalugin.

Russland fortsetter å benekte enhver forbindelse til drapsforsøket på den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren hans i England i mars.

Etter at britiske myndigheter offentliggjorde bilder av to angivelige gjerningsmenn, har de to angivelig etterretningsagentene stilt opp til intervju med TV-kanalen RT . Der benektet de enhver forbindelse til Skripal. De to russerne hevdet at de var i Salisbury for å se på byens berømte katedral.

En som ikke er i tvil om Russlands vilje og evne til å ta livet av sine fiender, er den tidligere KGB-offiseren Oleg Kalugin. Han mener britenes milde reaksjon mot Russland etter drapsforsøket vil føre til at Putin kan ta sjansen på flere likvideringer i fremtiden.

– Russerne ser på Storbritannia som et lett mål. Jeg vil ikke utelukke flere likvideringer. Nå som dere har identifisert to drapsmenn, mener jeg at Storbritannia i det minste burde utvise den russiske ambassadøren. Det ville sendt et reelt signal, sier den tidligere KGB-offiseren Oleg Kalugin til den britiske avisen The Daily Mirror .

– KGBs jobb

Kalugin ble den yngste generalen i KGBs historie i 1974. Noen år senere ble han leder for KGBs utenlandsetterretning, samme avdeling som Vladimir Putin jobbet i. Senere jobbet han som nestleder for KGB i St. Petersburg, Putins hjemby.

– Putin er ikke redd for å angripe de av hans fiender som har forrådt ham. Han har ingen skrupler mot å gjøre noe slikt igjen, sier Kalugin til The Daily Mirror.

Den tidligere KGB-toppen har vært kritisk til Putins styre helt siden han ble president i 2000. Kalugin har også sådd tvil om Putins evner som spion. Putin svarte med å anklage Kalugin for forræderi .

Ifølge britiske myndigheter står den russiske militære etterretningorganisasjonen GRU bak drapsforsøket i Salisbury.

– Det eneste som har overrasket meg angående angrepet på Skripal, var at angriperne ifølge Storbritannia var fra GRU. I min tid var GRUs jobb å fange opp militære hemmeligheter. Å ta seg av forrædere var KGBs jobb, sier Kalugin i intervjuet.

– Britene har feilet

Kalugin mener britiske myndigheter ikke slår hardt nok tilbake mot Putin.

– Jeg hadde mot til å angripe Putin i en bok. Hvis jeg hadde bodd i Storbritannia istedenfor USA, hadde jeg vært død for lenge siden, sier han til The Daily Mirror.

Avhopperen bor nå på den amerikanske østkysten, der han også levde under dekke av å være journalist tidlig i sin spionkarriere.

– Legg merke til hvor forskjellig russerne, og sovjeterne før dem, har gått frem i USA. Ja, de har blandet seg inn i valg, men de har, så vidt jeg vet, aldri engang forsøkt å gjennomføre en politisk likvidering på amerikansk jord. Britene har selvfølgelig færre midler å true Putin med. Men landet mangler en sterk motreaksjon, sier Kalugin.

Skripal og datteren ble forgiftet av nervegassen novitsjok, som ble smurt utover et dørhåndtak. Kalugin mener britene ikke har gjort en god nok jobb med å passe på Skripal.

– Jeg er ikke sikker på om britene skjønner faren. Putin har vekket de russiske etterretningsorganene etter en en dvale under Boris Jeltsin. Hittil har den britiske regjeringen og sikkerhettjenestene feilet. Sergej Skripal var nyttig som dobbeltagent. Hvordan kunne de la han være ubeskyttet i Salisbury? Skripal var oberst i Russlands militære etterretning. Han var et åpenbart mål for russiske hevnaksjoner, sier Kalugin.

Giftig paraply

På 1980-tallet støttet Kalugin politiske reformer i Sovjetunionen, og anklaget KGB for korrupsjon. I 1990 ble han presset ut av etterretningsorganisasjonen. Etter at Sovjetunionens oppløsning, ble han en av Boris Jeltsins støttespillere.

Han emigrerte til USA, der han ga ut en bok om sin tid i KGB. I 2002 ble han dømt in absentia til 15 års fengsel av en russisk domstol for å ha avslørt statshemmeligheter i boken.

Kalugin ble lenge antatt å stå bak drapet på den bulgarske forfatteren og dissidenten Georgi Markov. Markov ble drept av en russisk agent i London 1978. Drapsvåpenet var en paraply som skjøt som giftpiler.

Selv hevder Kalugin at han er uskyldig, selv om han deltok i diskusjonene om likvideringen.

– Jeg var én av bare tre personer som diskuterte om KGB skulle hjelpe Bulgarerne med å ta livet av Markov. Jeg satt i KGB-hovedkvarteret i 1978 sammen med sjefen vår Jurij Andropov og hans nestkommanderende. Det var hans beslutning. Min avdeling, kontraetterretning, utførte ikke likvideringer. Vår jobb var å skaffe hemmelig informasjon, sier Kalugin til The Daily Mirror.