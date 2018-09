DØDELIG: Florence er på full fart mot østkysten av USA. Dette satellittbildet ble tatt av orkanen tirsdag. Foto: HO / NOAA/RAMMB

Dette gjør Florence ekstremt farlig – Advarer om potensielt «ubegripelige» skader

UTENRIKS 2018-09-12T20:01:41Z

«Monsteret» Florence er på vei mot USAs østkyst med en vindhastighet på over 200 kilometer i timen. Med seg bringer den også potensielt dødelig stormflo og flom.

– Dette ligger an til å bli århundrets storm for deler av Carolina-kysten. Det sier litt når man ser på hva orkaner som Diana, Hugo, Fran, Bonnie og Matthew har forårsaket, skriver vakthavende meteorolog ved USAs nasjonale værvarslingstjeneste.

– Jeg kan ikke understreke nok potensialet for ubegripelige skader fra vind, stormflo og flom på grunn av denne stormen.

Tsunami-lignende stormflo

Onsdag formiddag norsk tid befant Florence seg drøye tusen kilometer utenfor USAs østkyst og beveget seg mot land i rundt 220 kilometer i timen. Orkanen har vært ventet å øke i styrke dagen før før den treffer land torsdag ettermiddag/kveld norsk tid.

Med seg vil den bringe enorme mengder med regn, og stormflo som ifølge meteorologene kan bli flere meter.

Ifølge NTB, ble det onsdag registrert 25 meter høye bølger nær orkanens øye ute i Atlanterhavet, da uværet nærmer seg kysten med en fart på 24 kilometer i timen.

– Denne orkanen vil ha med seg en stormflo på opp mot seks meter, sier meteorolog Chad Meyers til CNN .

The Washington Post omtaler fenomenet som en tsunamilignende endring i havnivå over normalt tørre områder.

En slik vegg av vann er ifølge FEMA (USAs føderale nødetat red.anm.) det som kan forårsake størst ødeleggelse ved en orkan.

– Stormflo har også det høyeste potensialet for å ta flest menneskeliv, sier Brock Long, administrator i FEMA til kanalen.

Ifølge National Hurricane Center (NHC) er all stormflo over 3,6 meter livstruende.

– Guffen på alle tre områdene

I tillegg til å treffe kysten med vanvittige vindkrefter og potensielt dødelig stormflo, kan orkanen Florence forårsake stor skade også i innlandet. Det er ventet massive mengder regn, og det advares mot flom.

Når en orkan treffer land roer de seg som regel ned og blir dermed hengende lenger over de samme områdene. Dette forårsaker igjen at mange steder får enorme mengder med regn. Det er ventet at Florence vil henge over land i flere dager etter å ha nådd kysten, skriver Washington Post .

– Flom i innlandet er en stor trussel, og noe folk langt fra der orkanen treffer land burde være bekymret for, sier meteorolog Miller til CNN.

Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker ved CICERO, mener Florence virker å være skummel når det gjelder både vind, regn og stormflo.

– Den ser ut til å være ganske guffen på alle tre områdene. Jo kraftigere vind, jo mer blåser den over ende. Vannet fra oven gir stor flomfare, og stormflo er et skikkelig problem langs kysten, sier Samset.

Han trekker frem orkanen Harvey, som traff Texas i fjor, som et godt eksempel på hvor mye skade regnet kan gjøre. Før og etter bildene viste store ødeleggelser .

– Houston fikk mye regn på et lite område. I tillegg var store deler av området regnet traff asfaltert. Da har ikke vannet noe sted å renne og forårsaker store oversvømmelser.

Klimaet øker alvorlighetsgraden

Forskeren advarer også om at temperaturøkning i lufta fører til at orkanene tar med seg mer vann inn mot, og over land.

Havnivåstigning i området Florence beveger seg er også med på å øke alvorlighetsgraden av denne orkanen.

– Det betyr at stormfloen blir høyere, og er også grunnen til at myndighetene har evakuert innbyggere tilsvarende en fjerdedel av Norges befolkning, sier Samset.

Nærmere 1,7 millioner mennesker har allerede pakket sakene sine og evakuert fra kystområdene av Virginia, Sør- og Nord-Carolina.

– Myndighetene har begynt å skjønne hvor skadelig dette er. Orkanene er kraftigere enn tidligere, og stadig flere av dem forårsaker skikkelig skade.

– Kom dere ut av dens vei. Ikke lek med den, dette er en stor en, er president Donald Trumps melding til utsatte innbyggere i en video på hans Twitter.

Befolkningen ikke vant til like hardt vær

Et fjerde aspekt ved monsteret Florence er at den treffer et område av USA som vanligvis blir spart for de verste orkanene. I tillegg har bebyggelsen langs kysten av Nord- og Sør-Carolina vokst kraftig siden den siste store orkanen traff området for 29 år siden, skriver CNN.

Dette gjør at befolkningen kanskje er mer uerfarne når det komme til hvordan man skal reagere og forberede seg på et værfenomen som Florence.















1 av 6 SKALKER LUKENE: Innbyggerne lags østkysten av USA gjør alt de kan for å Florence skal passere mest mulig smertefritt. Matt Born / TT NYHETSBYRÅN

Selv i byen Wilmington i Nord-Carolina, hvor de er vant til skikkelig ruskevær, forbereder innbyggerne seg nå på det verste.

– Vi er en motstandsdyktig gjeng her nede, og har kommet oss gjennom noen orkaner opp igjennom, men dette er veldig alvorlig, sier guvernør, Bill Saffo til CNN.

Onsdag kveld meldte NTB at endringer i orkanvarslene har gjort at flere steder som tidligere har blitt ansett som relativt trygge, nå også er i faresonen. Georgias guvernør, Nathan Deal erklærte onsdag unntakstilstand i hele delstaten.

Fra før av har unntakstilstand blitt erklært i Nord- og Sør-Carolina, Maryland, Virginia og hovedstaden Washington, skriver NTB.

Behov for mulig kategoriøkning

Florence økte fra en kategori 3 orkan til en kategori 4 på bare en times tid mandag. Samset, med støtte fra flere amerikanske medier, mener også at orkanen kan øke enda et hakk, og til øverste nivå på orkan-skalaen.

– Men det avhenger av mange faktorer, som havvannets retning, høytrykk og lavtrykk, sier Samset.

Han mener det ikke er utenkelig at vi i fremtiden også må legge til et sjette hakk på orkan-skalaen, for å få frem alvorlighetsgraden i det som er på vei.

– Flere av orkanene vi har hatt er i helt øvre del av kategori 5. Orkanen oppfører seg ikke helt etter de gamle teoriene lenger nå som klimaet har endret seg. Det er derfor mange gode grunner til å gå opp et hakk, men det handler mest om varsling og beredskapsnivå, sier Samset.

Frykter Hazel-reprise i Nord-Carolina

Ifølge USAs nasjonale orkansenter kan Florence treffe land med en styrke som ikke har funnet sted i Nord-Carolina på mer enn 60 år. Det var da orkanen Hazel herjet i 1954.

Hazel var den den kraftigste og dødsliste det året, og er den eneste kategori 4-orkanen som har truffet Nord-Carolina, opplyser orkansenteret.

Skadene var størst i Brunswick County i Nord-Carolina. I byen Long Beach stod kun fem av 357 bygninger igjen etter stormen. Totalt ble 15 000 hus helt ødelagt, imens 39 000 ble skadet.

Orkanen etterlot seg 19 mennesker døde, og flere hundre skadd.

Onsdag kveld melder CNN at Florence har sunket til kategori 3 med en maksimumvind på 200 kilometer i timen, men at størrelsen på vindfeltet har økt.

Orkanens styrke vil synke når den slutter å absorbere energi fra varmt havvann, men er fortsatt ventet å slå fotfeste som en «ekstremt farlig og stor orkan».