ROSER HVERANDRE: Erna Solberg og Bill Clinton møttes under Bloomberg-konferansen på Plaza Hotel i New York i går. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bill Clinton spøkte: - Hvorfor er hun i dette panelet?

UTENRIKS 2018-09-27T05:18:44Z

NEW YORK (VG) Bill Clinton spøkte med i all verden Erna Solberg gjorde der. Så hyllet de hverandre for å være forkjempere for globale løsninger i Trump-æraen.

Publisert: 27.09.18 07:18

I kjølvannet av Donald Trumps eksplosive tale i de Forente Nasjoner sist tirsdag, møttes Clinton og Solberg til paneldiskusjon i regi av Bloomberg med tittelen «globalt lederskap og fremtiden til verdensøkonomien».

Symbolsk nok skjedde det på det legendariske luksushotellet Plaza Hotel som den konkursrammede forretningsmannen Trump måtte selge i 1995 - til investorer i Saudi-Arabia og Asia.

– Folk spør seg kanskje, hvorfor er hun i dette panelet? Har de noen problemer i Norge? sa Bill Clinton til massiv latter i salen, før han la til:

– Jeg vil være i Norge når jeg vokser opp.

Han ramset opp det han mener er Norges mange suksesshistorier, innenfor blant annet økonomi, klima og bistand.

Og da VG fikk to minutter med ham etterpå, utdypet han synspunktene:

– Jeg synes at Norge, som er velsignet med så omfattende, naturlige ressurser som har gitt masse rikdom, imponerer på flere måter. Hvordan man håndterer en sånn velstand kan være et like stort bevis på deres karakter. Jeg mener at dere funnet en god balanse som er anerkjent overalt. Dere beskytter livskvaliteten i Norge samtidig som dere hjelper resten av verden, sier Clinton, som ikke er særlig imponert over den retningen som dagens president tar USA.

– Norge er en stor kontrast til nasjoner som liker best å gå sin egen vei, og som søker kortsiktige løsninger for å vinne. Jeg tror mer på å bygge en verden hvor vi vokser sammen, sier USAs 42. president - fra 1993 til 2001.

– Den norske statsministeren var kritisk til Trumps ord i FN-talen om at «vi motsetter oss tankegangen om globalisme, og vi omfavner doktrinen om patriotisme»?

– Hun var det, ja? Det er flaut å si det, men jeg har ikke lest Trumps tale ennå. Men jeg skal gjøre det, påstår Clinton til VG med et smil, før han blir eskortert bort av aggressive sikkerhetsvakter.

Erna Solberg koste seg i gjensynet med Clinton, selv om paneldiskusjonen ikke ble helt som hun hadde fått beskjed om.

– Clinton er en veldig tydelig talsmann for globale løsninger, og det er viktig, sier Solberg.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Colombias president Iván Duque Márquez satt i panelet. Og de nikket anerkjennende da Clinton kom med et tydelig budskap:

– Det er kanskje umoderne, men jeg tror fortsatt på at vi lever i en samlet verden med delte utfordringer. Vi må finne veier til mer samlede løsninger. Jeg tror på mer handel, så man kan diskutere hva som er fair, men vi kan ikke vike fra det internasjonale fellesskap. Vi har en forpliktelse til å hjelpe hverandre. Kanskje er jeg gammeldags, sier Bill Clinton.