HOLDER PRESSEKONFERANSE: Donald Trump i New York onsdag kveld norsk tid. Foto: Evan Vucci / AP

Trump om Kavanaugh: Kan trekke nominasjonen

UTENRIKS 2018-09-26T21:44:22Z

Donald Trump sier han kan ombestemme seg når det kommer til Brett Kavanaughs nominasjon til Høyesterett, dersom det viser seg at overgrepsanklagene mot ham stemmer.

Publisert: 26.09.18 23:44 Oppdatert: 27.09.18 00:05

Det uttalte presidenten under en pressekonferanse onsdag kveld. I alt tre kvinner har nå stått fram med anklager mot Brett Kavanaugh, som benekter alle.

Donald Trump har tidligere uttalt at han støtter sin høyesterettsdommerkandidat . Senest på søndag beskrev han Kavanaugh som en «flott mann med en plettfri fortid».

– Jeg er med ham hele veien, sa Trump til pressen i FN-bygningen i New York.

Tre anklager på to uker

Søndag for to uker siden sto Christine Blasey Ford frem i Washington Post med en overgrepsanklage mot Kavanaugh. Hun hevder han overfalt henne mens de begge var tenåringer og gikk på videregående på 1980-tallet.

En uke senere anklaget enda en kvinne Kavanaugh for overgrep , som også skal ha skjedd på 1980-tallet. Ifølge Deborah Ramirez skal det angivelige overgrepet ha skjedd på en universitetsfest, skriver The New Yorker .

Julie Swetnick er den tredje kvinnen som anklager 53-åringen for overgrep . Hun kom onsdag med en uttalelse via sin advokat der hun hevder at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet.

Swetnick hevder blant annet at hun så Kavanaugh beføle og grafse på jenter uten at de ville det. Hun hevder også at hun selv ble utsatt for en gruppevoldtekt på en fest i 1982 der også Kavanaugh var til stede.

Trump: – Falske anklager

Swetnicks advokat er Michael Avenatti, som også er advokaten til pornostjernen Stormy Daniels, som har hevdet å ha hatt sex med president Donald Trump.

I en Twitter-melding tidligere onsdag gikk presidenten hardt ut mot advokaten:

– Avenatti er en tredjerangsadvokat som er god til å lage falske anklager, slik han gjorde mot meg og slik han nå gjør mot dommer Brett Kavanaugh, skriver Trump, som mener advokaten kun er ute etter oppmerksomhet.

Kort tid etter kom Avenatti med en Twitter-melding der han kaller presidenten for «en lystløgner og fullstendig narsissist».

Nord-Korea

Da Trump snakket om forholdet til Nord-Korea og deres leder Kim Jong-un, sa han blant annet at USA ville ha vært i krig om han ikke hadde blitt valgt til president, ifølge CNN .

– De lo MED meg

Trump forklarer også hendelsen i FN der det ble rapportert at han ble møtt av latter da han snakket om at hans administradjon var den kanskje beste administrasjonen i USAs historie:

– Det er «fake news» sier Trump på pressekonferansen.

– De lo med meg, ikke av meg.