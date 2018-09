Trump kom forsinket til sin tale i FN

NEW YORK (VG) Donald Trump skulle holde sitt innlegg under FNs generalforsamling etter Brasils president. Men programmet måtte endres fordi Trump ikke hadde kommet.

Trump er ikke FNs største fan. Han har kritisert organisasjonen en rekke ganger for å være ineffektiv og ikke få ut potensialet sitt.

Men hele programmet måtte endres tirsdag morgen etter at Trump selv ikke dukket opp i tide til å holde sitt innlegg klokken 10.15.

Det var uro og forvirring i salen da de andre delegatene skjønte at Donald Trump faktisk ikke var der.

Trump overnatter i sin egen seng i Trump Tower bare noen gater unna FN-bygningen denne uken, men rakk altså ikke å komme frem.

Det er uvanlig at den amerikanske presidenten kommer for sent til sitt fastsatte taletidspunkt, men Trump er ikke den første. Tidligere president Barack Obama var også for sen før sin siste tale for generalforsamlingen i 2016 .

Det er et ufyselig regnvær i New York i dag og sikkerhetstiltakene er svært omfattende. Store deler av New Yorks østside er sperret av.

Donald Trump er nok mest bekymret for det som skjer på hjemmebane, noe som var helt tydelig da han omsider kom til FN-bygningen.

Selv om han var kraftig forsinket, og Ecuador altså måtte overta talerstolen der Trump skulle ha snakket, stoppet presidenten opp for å snakke med det amerikanske pressekorpset om sitt eget justisdepartement, Iran og Nord-Korea.

De eksplosive situasjonene rundt hans overgrepsanklagede høyesterettskandidat Brett Kavanaugh o g den forventede avgangen til visejustisminister Rod Rosenstein bekymrer nok Donald Trump mer enn hva han sier fra talerstolen her i FN.

– Jeg skal møte Rosenstein torsdag. I dag gjør jeg andre ting, sa Trump da han omsider ankom FN-bygget.

Under sin debut i fjor rystet han med å true Nord-Koreas diktator Kim-Jong ung og hans folk på drøyt 25 millioner med total utslettelse.

Samtidig mener mange eksperter at Trumps nådeløse ord kan ha bidratt til å forbedre situasjonen. Nylig ble Sør-Korea og Nord-Korea enige om rammene for en nedrustning.

– Her kan historien gi Donald Trump en seier, fordi han traff med måten å snakke på , sa statsminister Erna Solberg til norsk media i New York sist søndag.

Trump gjentok tirsdag at han har enorm suksess i Nord-Korea.

– Vi tar fantastiske steg der, større enn media forstår, sier Trump ved ankomst i FN tirsdag.

FNs generalsekretær António Guterres hadde et dystert budskap da han innledet den 73. generalforsamlingen.

– Dagens verdensorden bli stadig mer kaotisk. Maktforholdene er mindre tydelige. Universelle verdier forvitrer. Demokratiske prinsipper er under angrep, sa han.

I alt 133 av verdens ledere er ventet å delta på høynivådelen i FNs hovedforsamling. I fjor deltok 114, skriver NTB.

Iran er også tilstede, ved president Hassan Rouhani. Men Donald Trump har ingen planer om å møte Rouhani «til tross for forespørsler», som han skrev på Twitter.

– Kanskje en gang i fremtiden. Jeg er sikker på at han er en absolutt vidunderlig mann, melder Trump.