AVVISER ANKLAGENE: Donald Trumps kandidat til ny høyesterettsdommer, Brett Kavanaugh, anklages for flere seksuelle overgrep. Selv avviser han hendelsene som en svertekampanje. Foto: AP

Enda en kvinne anklager Brett Kavanaugh for overgrep

UTENRIKS 2018-09-24T02:50:04Z

Enda en kvinne anklager Donald Trumps høyesterettdommerskandidat for seksuelle overgrep. Episoden skal ha funnet sted på en universitetsfest på 1980-tallet.

NTB

Publisert: 24.09.18 04:50

Det er i magasinet The New Yorker at 53 år gamle Deborah Ramirez forteller om en fest i skoleåret 1983/84, der hun mener Kavanaugh presset underlivet sitt opp i ansiktet hennes og tvang henne til å berøre ham.

Avviser anklagene

– Jeg var flau og ydmyket, men Brett lo bare. Jeg kan huske ansiktet hans (...) Plutselig hørte jeg noen på festen rope at Brett hadde «puttet penisen sin i munnen til Debbie», sier kvinnen til avisen.

Kavanaugh avviser anklagene i en uttalelse fra Det hvite hus.

Anklagene kommer kort tid før Senatets planlagte høring av Kavanaugh og Christine Blasey Ford torsdag.

Ford har anklaget Kavanaugh for voldtektsforsøk, men flere republikanere, deriblant Kavanaugh selv, mener anklagene er et forsøk på å ødelegge hans muligheter til å bli valgt som høyesterettsdommer.

The New Yorker skriver at de ikke har klart å finne vitner til hendelsen Ramirez forteller om, men at en tidligere klassekamerat husker at det gikk rykter på skolen.