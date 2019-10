PRESSEKONFERANSE: USAs president Donald Trump i østfløyen onsdag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump mener varsler fikk skrivehjelp av topp-demokrat

På en pressekonferanse onsdag kveld sier president Donald Trump at han tror etterforskningskomiteens leder Adam Schiff sannsynligvis hjalp til med å skrive varselet som kan ende med at han blir stilt for riksrett.

I kveld norsk tid holdt USAs president Donald Trump pressekonferanse sammen med den finske presidenten Sauli Niinistö.

Minutter før meldte The New York Times at etterforskningskomiteen i Representantenes hus ble kontaktet av varsleren for «veiledning» i hvordan varselet skulle innrapporteres.

Varsleren er det sentrale elementet i Representantenes hus’ formelle gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett. Vedkommende slo alarm om en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

– Jeg tror at han sannsynligvis hjalp til

Patrick Bolabd, talsperson for topp-demokrat og leder for etterforskningskomiteen i Representantens hus, Adam Schiff, bekreftet for avisen at varsleren tok kontakt for veiledning i hvordan å rapportere mulige forseelser.

Talspersonen sa også at andre varslere hadde gjort det samme tidligere, og insisterte på at Schiff ikke så Ukraina-varselet i forkant.

Trump, som fikk overlevert artikkelen rett før han inntok podiet, ga uttrykk for at han ikke trodde på dette.

– Han (Schiff, journ.an.) visste det før, jeg vil gå et skritt videre – jeg tror at han sannsynligvis hjalp til å skrive det. Det er en svindel, sa Trump og viftet med en utskrift av New York Times-artikkelen.

Under onsdagens pressekonferanse gjentok Trump beskyldningen om at Schiff leste opp en usann versjon av telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodumyr Zelenskyj for Kongressen – og sa blant annet at Schiff da måtte ha hatt et mentalt sammenbrudd.

– Pelosi deler ut stevninger som om de er kaker

Nancy Pelosi holdt sitt ukentlige pressemøte tidligere onsdag, og uttalte da at de ikke hadde noe annet valg enn å ha en riksrettsgransking mot Trump.

Også Schiff var til stede, blant annet for å opplyse om at Representantenes hus vil stevne Det hvite hus hvis de ikke frivillig gir fra seg etterspurte dokumenter innen fredag.

– Hun deler ut stevninger som om de er kaker, sa Trump om Pelosi på pressekonferansen.

– Vil du ha en? Vær så god. Ta dem.

På spørsmål om han vil samarbeide, svarte Trump at det er noe han alltid gjør.

– Men dette er en svindel som har pågått siden før jeg ble valgt. Det er en forbrytelse mot det amerikanske folk.

En finsk reporter skapte for øvrig latter i salen da hun spurte den finske presidenten om hvilke tjenester Trump har bedt ham om.

– Eller motsatt vei, mener du, svarte Trump.

Personen bak varselet er «en spion»

I Det hvite hus, like etter Nancy Pelosis pressekonferanse, sa Trump følgende:

– En varsler bør beskyttet hvis varsleren er legitim. Men når varsleren lager en stor rapport om samtalen jeg hadde med en ukrainsk president, begynte Trump, men gikk videre til å snakke om at samtalen var flott.

Senere sa han at varsleren tok den veldig fine samtalen og skrev en grusom samtale.

– Enten tok han fullstendig feil, fant på det eller personen som ga vedkommende informasjonen var uærlig. Dette landet må finne ut hvem denne personen er, for denne personen er en spion, etter min mening.

Like før hadde Pelosi og Schiff understreket viktigheten av varsleres anonymitet og sagt at de ville gjøre alt i deres makt for å beskytte Ukraina-varsleren.

– Trump kan angripe varsleren med retorikk, men det endrer ikke på fakta, sa Schiff.

