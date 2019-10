PATRULJERER: Amerikanske militærkjøretøy langs en vei nær byen Tal Baydar på landsbygda i den syriske Hasakeh-provinsen. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Amerikansk base i Syria bombet: Tyrkia hevder det var et uhell

Amerikanske soldater fra en base i Kobani Syria havnet ved nedslagsfeltet under et angrep fra tyrkiske styrker fredag. Mannen som tidligere ledet krigen mot IS nekter å tro at Tyrkia ikke visste hva de gjorde.

Hanna Haug Røset

NTB

Tidsskriftet Newsweek meldte først om bombingen og siterte etterretningskilder i irakisk Kurdistan og Pentagon i USA. Senere ble opplysningene bekreftet av en talsmann for Pentagon.

Angrepet skjedde fredag i forbindelse med Tyrkias offensiv mot kurderne i det nordøstre Syria. Talsmann for Pentagon, marinekaptein Brook DeWalt, uttalte fredag at artillerigranatene slo ned noen hundre meter unna den amerikanske basen. Soldater som befant seg på en post ute i området er flyttet etter angrepet.

Fredag meldte SDF-talsmann Mustafa Bali at Tyrkia har utvidet angrepet til Kobane som ligger helt på grensen. De kurdiske militsene kjempet hardt i 2016 og 2017 for å frigi byen fra IS.

Avkrefter angrep

Ingen soldater ble truffet og de amerikanske styrkene på basen har ikke vært berørt.

Tyrkia har sagt at den amerikanske basen ikke var målet for angrepet.

– Tyrkia åpnet ikke ild mot den amerikanske basen på noen som helst måte, sier den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar i en uttalelse.

Forsvarsministeren sier at Tyrkia «som en forholdsregel» avsluttet bombingen etter at de ble kontaktet av amerikanerne.

FORSVARSMINISTER: Hulusi Akar fotografert tidligere denne uken. Foto: Pool Turkish Defense Ministry

Offisielt uttaler USA at Tyrkia burde ha vært fullt klar over posisjonen til de mellom 15 og 100 amerikanske spesialsoldatene i en åsside utenfor byen Kobani. DeWalt advarer Tyrkia og sier landet må unngå handlinger som kan utløse umiddelbare forsvarshandlinger av USA.

– I et uhell

Tidligere spesialutsending til den USA-ledede koalisjonen mot IS, Brett McGurk, skriver på Twitter at han ikke ha tro på at tyrkerne ikke visste hva de gjorde.

– Tyrkia kjenner alle våre posisjoner ned til de konkrete koordinatene slik forsvarsdepartementet og forsvarssjefen bekreftet for bare to timer siden. Dette var ikke et uhell, skriver han.

Den tidligere toppdiplomaten langer samtidig ut mot USAs president Donald Trump og hans strategi.

– Den harde sannhet: Erdogan vet at Trump vil at amerikanske styrker forlater Syria. Putin vet at Trump vil at amerikanske stryker forlater Syria. Khamenei og Assad vet det samme. Trump selv sa i går (utrolig nok) at vi ikke lenger har styrker i Syria. Det har vi og i dag ble de beskutt, skriver McGurk.

DIPLOMAT: Brett McGurk var inntil desember 2018 president Trumps spesialutsending og leder for den internasjonale koalisjonen som bekjempet IS i Syria og Irak Foto: Jørgen Braastad

VG møtte Brett McGurk i juni i år. Da uttalte han at koalisjonen mot IS var en stor suksess, så stor at til og med president Trump omfavnet den.

McGurk sa – i likhet med forsvarsminister James Mattis – opp sin stilling i protest da Trump truet med å trekke de amerikanske soldatene ut av Syria i fjor høst. D

Publisert: 12.10.19 kl. 11:00







