HOVEDKVARTER: Knivangrepet fant sted på politiets hovedkvarter i Paris torsdag ettermiddag. Foto: Michel Euler / AP

Knivangrepet i Paris: Utelukker ikke terror

Knivangrepet som tok livet av fire politifolk i den franske hovedstaden torsdag, etterforskes likevel som terror.

Franske antiterrormyndigheter åpnet ifølge Le Figaro en etterforskning av angrepet fredag.

Fire politifolk, deriblant en politikvinne og tre politimenn, ble drept da en mangeårig ansatt i politiet gikk til angrep med en kniv på politiets hovedkvarter i Paris torsdag ettermiddag. En annen kvinne ble skadet og er innlagt på sykehus.

Myndighetene etterforsker nå om gjerningsmannen, som ble skutt og drept etter angrepet, hadde tilknytning til en terrororganisasjon.

POLITI: Bevæpnet politi patruljerte utenfor politiets hovedkvarter fredag. Foto: Michel Euler / AP

Nabo: – Ropte «Allahu Akbar»

Det ble kort tid etter angrepet kjent at mannen konverterte til islam for 18 måneder siden.

En nabo av gjerningsmannen har ifølge Le Figaro forklart overfor politiet at vedkommende ble vekket natten før angrepet, av at mannen gjentatte ganger ropte «Allahu Akbar».

Naboer har også forklart at mannen skal ha praktisert religionen lengre enn 18 måneder, blant annet ved å gå i moskeen.

Jean-Paul Mazoyer, som også er tidligere politibetjent og nabo av gjerningsmannen, hevder han så mannen tidlig torsdag morgen, iført religiøse plagg på vei til moskeen for å be, sammen med to andre personer.

Motivet til gjerningsmannen er imidlertid fortsatt ukjent for politiet.

Le Figaro skriver at gjerningsmannen på et tidspunkt ble konfrontert med hvorfor han ikke lenger ønsket å hilse på kvinner. De siterer ikke-navngitte kilder i politiet.

Det utelukkes derfor ikke at motivet for angrepet kan ha vært en intern konflikt på arbeidsplassen.

AVSPERRINGER: Politiet sperret av området rundt politiets hovedkvarter etter knivangrepet torsdag. Foto: Kamil Zihnioglu / AP

Skutt og drept av politibetjent

Knivangrepet, som fant sted i kontorene til etterretningstjenesten ved politiets hovedkvarter, utspilte seg i løpet av noen minutter.

Gjerningsmannen bar ifølge Le Monde en kjøkkenkniv da han gikk til angrep på to politibetjenter og en ansatt i administrasjonen. Alle tre døde.

På vei ut av kontorene til etterretningstjenesten, møtte mannen to kvinner som han slo med knyttneve – én av dem døde av skadene.

I gangen til politikammeret ble han møtt av en ung politibetjent som var bevæpnet. Han ble skutt og drept etter at han gjentatte ganger nektet å legge fra seg drapsvåpenet.

PATRULJERTE: Tungt bevæpnet politi patruljerte i gatene rundt politiets hovedkvarter torsdag. Foto: PHILIPPE WOJAZER / X00303

– Vi glemmer det ikke

En stor gruppe mennesker, deriblant politifolk og sivile, samlet seg utenfor politiets hovedkvarter i etterkant av hendelsen. De holdt ifølge avisen ett minutts stillhet til minne om ofrene.

I et Twitter-innlegg med et bilde av folkemengden, kommenterer politiet hendelsen:

– Politikammeret vil for alltid være merket av denne hendelsen. Vi glemmer det ikke. Vi er dypt preget, og berørt av all støtten, står det i uttalelsen, ifølge Le Monde.

