PRESIDENTKANDIDAT: Joe Biden stiller som presidentkandidat for Det demokratiske pari i USA. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Joe Biden: Trump bør stilles for riksrett

Den demokratiske presidentkandidaten og tidligere visepresidenten Joe Biden sier at han mener president Donald Trump bør stilles for riksrett.

– Han har sviktet nasjonen, sier Biden under en valgkamptale onsdag.

Han mener Trump har brutt den eden han avla da han påtok seg presidentembetet.

– For å bevare konstitusjonen vår, demokratiet vårt og vår grunnleggende integritet bør han stilles for riksrett, sier Biden.

– Han skyter hull i konstitusjonen og vi kan ikke la ham omme unna med det.

Kort tid etter Bidens ytringer tok presidenten – som vanlig – til Twitter for å komme med sitt tilsvar.

– Så patetisk av «Sleepy Joe Biden», som med sin sønn Hunter, og til skade for de amerikanske skattebetalerne, har svindlet minst to land for millioner av dollar, og ber om at jeg skal tiltales – og jeg har ikke gjort noe galt, skriver Trump, og legger til:

– Joes mislykkede kampanje ga ham ingen annen utvei.

Starter formell gransking av Trump

Demokratene-topp Nancy Pelosi kunngjorde tirsdag at Representantenes hus starter en formell gransking som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett.

Bakgrunnen for etterforskningen er at demokratene ønsker å vite om Trump har brukt sin stilling på en utilbørlig måte, ved å forsøke å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn, Hunter Biden.

Han ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Bakgrunn: Alvorlig varslersak mot Trump holdes hemmelig – Demokratene krever innsyn

De alvorlige anklagene så dagens lys etter at en tjenestemann i den amerikanske etterretningstjenesten slo alarm etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president25. juli.

Amerikanske medier meldte mandag at Trump få dager før samtalen ba om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina skulle fryses. Opplysningene kommer fra ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Trump mener selv at han utsettes for en «heksejakt», og at han ikke har noe å skjule.

I etterkant av demokratenes kunngjøring av å etterforske Trump har også et brev fra Det hvite hus fått mye oppmerksomhet.

I et åtte sider langt brev til demokratenes Pelosi og tre toppdemokrater begrunner Trump-administrasjonen hvorfor de ikke vil bidra til at granskingen, og kaller det hele for en «grunnlovsstridig» riksrettsgransking.

I brevet anklages demokratene for å ha krenket sivile rettigheter og grunnleggende rettigheter i den amerikanske grunnloven for måten de har foretatt den pågående granskingen av presidenten.

I hardt vær

Republikanerne har kalt det hele en repetisjon av valget i 2016, da Trump kampanje angivelig skal ha bedt Moskva om hjelp til å bekjempe demokratenes kandidat Hillary Clinton.

En etterforskning ledet av Republikanerne konkluderer med at russere faktisk forsøkte å hjelpe USAs president Donald Trump med å vinne valget i 2016.

Komiteen, ledet av den republikanske lederen Richard Burr, la fram sin rapport samtidig som Trump fortsetter å insistere på den russiske innblandingen er «fake news», og at det er en «heksejakt» ledet av Demokratene.

Trump og hans allierte har i mellomtiden presentert en alternativ teori om innblandingen i 2016-valget, der det hevdes at Ukraina i samarbeid med Demokratene forsøkte å undergrave Trump ved forrige valg.

Publisert: 09.10.19 kl. 20:16







