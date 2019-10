ANGRIPES: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden under et valgkamparrangement i Iowa 16. oktober. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Facebook tok ned russisk nettverk: – Systematisk fokus på å angripe Biden

Facebook avslører nye detaljer om den russiske gruppen de mener forsøker å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Nå nettopp







– De er svært sofistikerte. De signaliserer at de har en intensjon om å være aktive i det kommende valget, sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg i et intervju på NBC mandag.

Nå kommer selskapet med flere detaljer om hva Zuckerberg la i dette sitatet, skriver Washington Post:

Selskapet sier de har fjernet en nettverk med russisk-støttede kontoer som skal ha utgitt seg for å være lokale innbyggere i USA, mange av dem i såkalte vippestater – stater som kan avgjøre et amerikansk valg.

Fikk du med deg? Facebook-sjefen: Russland og Iran forsøker å påvirke 2020-valget

LA FREM PLAN: Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kontoene skal ha gitt uttrykk for å tilhøre folk fra hele det politiske spekteret, og ha postet flere innlegg om ulike politiske saker. Gjennomgående skal de ha uttrykt stor støtte til president Donald Trump og demokratiske Bernie Sanders – og tilsvarende kritikk mot en annen av demokratenes presidentkandidater – Joe Biden.

– Det ser ut til å ha vært et systematisk fokus på å angripe Biden fra begge sider, sier Ben Nimmo i analyseselskapet Graphika, som har gått gjennom kontoene for Facebook, til CNN.

Talsperson for Joe Bidens valgkampanje TJ Ducklo, sier til kanalen at de er glade for at Facebook har klart å stanse nettverket – men ber dem samtidig om å stanse Donald Trumps kontoer på sosiale medier.

– Donald Trump fortsetter å tjene på å spre falsk informasjon, samtidig som Facebook tjener på å forsterke hans løgner og konspirasjonsteorier, sier han.

Dette nettverket ser ifølge Facebook ut til å bruke samme oppskrift som gruppen som i 2016 forsøkte å påvirke det amerikanske valget ved å angripe Hillary Clinton. Gruppen ser ut til å ha forbindelser til den såkalte trollfabrikken Internett Research Agency (IRA).

Les mer om IRA her: Russiske «eks-troll» forteller: Slik var det å jobbe på trollfabrikken

Denne gangen har de imidlertid hovedsakelig brukt Instagram, hvor de har postet såkalte memes som går til angrep på Trumps demokratiske motstandere, ifølge The Guardian.

Gruppen brukte 50 Instagram-kontoer og en Facebook-konto med til sammen 246.000 følgere til å publisere 75.000 ulike innlegg, ifølge analyseselskapet Graphika.

– Vi ser at russerne ikke kun prøver å få en kandidat valgt over en annen. De prøver å skade splittelse i hele velgerskaren, sier Paul M. Barrett ved New York University til Washington Post og legger til:

– De bruker Instagram fordi falsk informasjon er mer og mer visuell av natur, og det er nettopp det Instagram spesialiserer seg på.

Facebook har også tatt ned tre informasjonskampanjer de sier stammer fra Iran.

Les også: Mueller-rapporten: Slik forsøkte Facebook å påvirke det amerikanske valget

Etter valget i 2016, der et samlet etterretningsmiljø i USA slo fast at Russland forsøkte påvirke valget til Donald Trumps fordel, ble det tydelig at Facebook var en av de viktigste kanalene for Russland til å gjøre dette.

Zuckerberg, som den gang avfeiet Facebooks rolle, sier i dag at selskapet har et ansvar for å hindre påvirkning fra andre nasjoner. Han skal onsdag møte i den amerikanske kongressen, hvor det er ventet at han vil bli grillet om sin plan for å hindre at det samme skjer igjen.

Publisert: 22.10.19 kl. 03:12







Mer om