DEMONSTRASJONER: – Vi kommer ikke til å gi opp nå. Hver dag skal vi ut på gatene og demonstrere mot Madrid, og det de gjør mot oss katalanere, sa en ung demonstrant til VG tirsdag.

Bruker «hemmelig» app til å organisere Barcelona-demonstrasjoner

BARCELONA (VG) Demonstrasjonsgruppen «Demokratisk Tsunami» varsler nye, massive protester i den spanske storbyen. Samtidig er det ingen som vet hvem gruppen egentlig er.

Onsdag kveld strømmer folkmengder nok en gang til gatene i Barcelona. Butikker og Kafeer er stengt på Placa Tetuan, og menneskene står så trangt at man knapt kan løfte armene.

Mandag kveld samlet tusenvis av rasende demonstranter seg på Sant Jaume-plassen i Barcelona i protest mot domfellelsen av forkjempere for katalansk uavhengighet.

I tillegg ble over 100 flyavganger fra flyplassen kansellert, og minst 75 personer skadet, som følge av kaoset som oppsto i sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti ved terminalbygget.

STØTTE: Den gule sløyfen som er å se over alt i Catalonia symboliserer støtte til de politiske fangene.

«Hemmelig» app

I tillegg til jevnlige oppdateringer i meldingstjenesten, har «Tsunami Democràtic», gruppen som organiserer demonstrasjonene, også en egen app.

Denne er imidlertid ikke tilgjengelig for hvem som helst. For å aktivere den trenger man nemlig en QR-kode fra en person som allerede har tilgang.

«Appen vil bidra til å kunne handle mer effektivt og med mer presisjon på den lange veien til sivil ulydighet, som nå begynner. Se etter personer som har QR-koder for å aktivere den. De er mye nærmere enn du tror; Det kan være en nabo, en baker eller en slektning», skriver gruppen i sin siste oppdatering onsdag ettermiddag.

«Det vil snart komme nye varsler fra oss», skriver gruppen til sine 282.000 følgere i den krypterte meldingstjenesten «Telegram».

Det er nemlig her de annonserer og organiserer demonstrasjonene. Samtidig er det ingen som vet hvem som egentlig står bak gruppen. VG har vært i kontakt med gruppen, og bedt om å få møte dem.

– Det er ikke mulig av sikkerhetsmessige årsaker, skriver ikke ikke-navngitte personer i en e-post.

– Det interessante med disse demonstrasjonene er at de ikke er klare ledere og at de er løst organisert. Ingen vet hvem aktørene er, hvilket budskap de har eller hvilke politiske meninger de har. Det eneste som synes helt klart, er at de ønsker et fritt og uavhengig Catalonia og vil ha en egen katalansk stat, sier den norske journaliststudenten, Mats Mørk (24). Han er tilknyttet Erasmus-studiet i regi av CEU, Central European University.

STUDENT: Mats Mørk (24) er Erasmus-student i journalistikk i Barcelona. Han har fulgt demonstrasjonene i byen siden de begynte. – Fredag er det bebudet generalstreik. Det kan komme til å gå hardt for seg da, sier han. Foto: Gisle Oddstad

Mørk mener demonstrasjonene startet veldig spontant og at de helt klart var en reaksjon på at ni katalanske politikere og aktivister ble dømt til lange fengselsstraffer i spansk høyesterett på mandag.

– Det ser ut som demonstrantene henter elementer fra De gule vestene i Frankrike, og metodene som metodene som demonstrantene i Hongkong benytter. Det er godt utstyrt med sikkerhetsutstyr som hjelmer, paraplyer for å dekke seg til for gummikuler. Noen bærer masker og bandanaer for å forsøke å skjule ansiktet sitt. Det er en kjent sak at politibilene kjører rundt med kameraer på taket for å kunne sikre seg bilder og videofilm av demonstrantene, sier den norske studenten, som etter nyttår er tilbake som student ved Høgskulen i Volda.

Fredag er det bebudet generalstreik i Barcelona. Ifølge meldingene fra «Demokratisk Tsunami» vil det blir de største massedemonstrasjonene i Catalonia så langt.

Under demonstrasjonene i sentrum av Barcelona tirsdag kveld skal det har vært rundt 40.000 som deltok, ifølge lokale medier og storavisen El Pais.

51 demonstranter ble arrestert, 125 mennesker ble skadet hvorav 72 av dem var politifolk, ifølge spanske medier.

Gruppen varsler at den neste stordemonstrasjonen skal finne sted 26. oktober.

