OAKLAND: Steven Carrillo er tiltalt for å ha skutt og drept en politibetjent og kritisk skadet en annen fra denne hvite varebilen utenfor en rettsbygning i Oakland i California 29. mai. Foto: FBI / AP

Høyreekstrem bevegelse knyttes til drap på politimann i USA

En mann tiltalt for å ha skutt og drept en politimann i USA er ifølge myndighetene involvert i den høyreekstreme bevegelsen «Boogaloo».

Natt til 29. mai stoppet en hvit varebil utenfor en rettsbygning i byen Oakland i delstaten California. Samtidig foregikk det en demonstrasjon mot politivold like i nærheten.

Fra den hvite varebilen ble det plutselig avfyrt skudd mot to politibetjenter utenfor rettsbygningen. Den ene betjenten, David Patrick Underwood, ble drept, mens den andre, som ikke er navngitt, ble kritisk skadet.

Mannen som utførte angrepet er identifisert som 32 år gamle Steven Carrillo og var ansatt i flyvåpenet. Ifølge føderale myndigheter er mannen del av en høyreekstrem bevegelse i USA som kaller seg «boogaloo», skriver Washington Post.

TILTALT: 32 år gamle Steven Carrillo. Foto: Santa Cruz County Sheriff's Office

– Interessert i å starte rasekrig

– «Boogaloo Bois» er en bevegelse eller en subkultur som har utviklet seg fra et meme på 4chan (et anonymt nettforum, red.anm.). De er våpenentusiaster med ulike meninger, men de fleste er langt ut mot høyre og lite glad i myndighetene, sier forfatter og journalist Lasse Josephsen til VG.

Han skriver bok om den såkalte incel-kulturen og høyreekstreme miljøer på nett.

Josephsen forteller at enkelte i bevegelsen hevder de er på parti med George Floyd-demonstrantene for å protestere mot myndighetene, mens andre er væpnede nazister med interesse i å starte en «rasekrig».

– Jeg har fulgt med på flere i Boogaloo-bevegelsen som er nazister og aksjonister. De er interesserte i å starte en borgerkrig, en rasekrig, og velte det vestlige samfunnet. Mange av nazistene er under etterforskning av FBI, sier Josephsen.

Han understreker at nazistene også er såkalte «terrorakselerasjonister», et konsept der terrorangrep brukes som et virkemiddel for å akselerere rasekrigen, og som norske Philip Manshaus var tilhenger av.

SKRIVER BOK: Forfatter og journalist Lasse Josephsen skriver bok om den såkalte incel-kulturen og høyreekstreme miljøer på nett. Foto: Arnfinn Pettersen

– Et raseri som er irrasjonelt for oss nordmenn

Washington Post skriver at Boogaloo har som mål å bruke fredfulle demonstrasjoner mot politivold til å spre sine synspunkter og starte en rasekrig.

Etterforskere i føderale myndigheter anklager Carrillo for å ha forsøkt å gjøre nettopp dette i Oakland natt til 29. mai.

I bilen som ble brukt i angrepet, fant politiet en skuddsikker vest med et merke knyttet til den høyreekstreme bevegelsen, ammunisjon, flere våpen, utstyr til en hjemmelaget bombe og beskjeder knyttet til bevegelsen skrevet med blod, skriver avisen.

– De har et raseri mot myndighetene som er irrasjonelt for oss nordmenn. Vi har ikke noe tilsvarende i Norge, så det er vanskelig å forstå. Vi kan være uenig med myndighetene, men vi ser ikke på dem som den store fienden, sier Josephsen.

– Er de en stor trussel?

– Det er store følelser i sving, og når mange har våpen skal det en liten gnist til for at noe stygt kan skje. Det kan eskalere til et helvete på jord. Våpenentusiaster i USA har en lang historie med å være trassige mot myndighetene, sier Josephsen.

– Jeg har ventet på at flere drap skulle skje. Det er en farlig situasjon, det er mange våpen, og det er militsfolk som har brukt mye fritid på å forberede seg på konflikt i form av våpenkjøp og kamptrening.

MERKE: Politiet fant blant annet dette merket på en skuddsikker vest som ble beslaglagt under arrestasjonen av amerikanske Steven Carrillo. Merket med en iglo og hawaii-lignende print er assosiert med boogaloo-bevegelsen. Foto: DOJ / REUTERS

Tiltalt for drap og forsøk på drap

Tirsdag ble Carrillo tiltalt for drap og forsøk på drap. Robert Alvin Justus Jr. ble også tiltalt for medvirkning til drap og til forsøk på drap, da han skal ha kjørt bilen som ble brukt til angrepet utenfor rettsbygningen.

Ifølge tiltalen skal Carrillo og Justus ha planlagt angrepet over meldinger på Facebook. Meldingene viser ifølge tiltalen at de to planla å bruke demonstrasjonene i nærheten som en distraksjon, med visshet om at politiet ville ha fokus på det.

Carrillo er også siktet for drapet på politibetjent Damon Gutzwiller og forsøk på drap i forbindelse med en skuddveksling i Santa Cruz i California 6. juni, som førte til at han ble pågrepet.

Carrillos forsvarer, Jeffrey Stotter, sier til NBC News at hans klient er en tobarnsfar som ble «etterlatt dypt rystet» etter at hans kone begikk selvmord for to år siden.

– Foreløpig er alle disse påstandene nettopp bare det, påstander, sier forsvareren.

Publisert: 19.06.20 kl. 03:12

