VENTER: Michael Flynn venter fremdeles på en avslutning i saken. Tross støtte fra president Donald Trump, byr dommeren i rettssaken mot Flynn på motstand mot begjæringen om henleggelse. Foto: Mike Segar / X90033

Rettsoppnevnt jurist om Michael Flynn-saken: – Grovt maktmisbruk av påtalemakten

I en harmdirrende rapport konkluderer en rettsutnevnt jurist med at USAs justisdepartement har gått langt over streken i sin begjæring om at Michael Flynn frifinnes.

Oppdatert nå nettopp

En av de mer ekstraordinære rettsprosessene i amerikansk historie tok onsdag en ny vending, da den spesialoppnevnte juristen John Gleeson leverte en rapport som går til angrep på justisdepartementet, justisminister William Barr og president Donald Trump.

Justisdepartementet i USA tok i 2017 ut tiltale mot Michael Flynn, som tidlig i 2017 var nasjonal sikkerhetsrådgiver i Trump-administrasjonen. Flynn ble tiltalt for å ha løyet til FBI, og tilsto dette overfor to dommere.

Tre år senere ber det samme justisdepartementet om at Flynn frifinnes – til tross for at generalen har tilstått lovbrudd.

Politisk motivert

Denne helomvendingen fikk dommeren i saken mot Flynn, Emmet Sullivan, til å be en objektiv tredjepart om å vurdere justisdepartementets helomvending. Advokat John Gleeson aksepterte denne oppgaven, og leverte onsdag en 82 sider lang analyse til domstolen.

– Faktaene rundt myndighetenes begjæring utgjør et tydelig bevis på grovt maktmisbruk av påtalemakten. De avslører et ikke overbevisende forsøk på å legitimere en beslutning som utelukkende baserer seg på at Flynn er en politisk alliert av president Donald Trump, konkluderer Gleeson ifølge CNN.

Gleeson var selv dommer i 22 år, etter ti år hos påtalemyndighetene, og praktiserer nå som advokat i firmaet Debevoise & Plimpton i New York.

Han skriver i sin oppsummering til retten at justisdepartementets helomvending er så politisk fordelaktig for Trump og så atypisk påtalemyndighetene, at den vil undergrave folkets tillit til lovverket.

Tilsto lovbrudd

General Michael Flynn erklærte seg i 2017 skyldig i å ha løyet til FBI om sine samtaler med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kislijak, i perioden mellom Donald Trumps valgseier og innsettelse som president.

Flynn tiltrådte som nasjonal sikkerhetsrådgiver i Trump-administrasjonen da Trump inntok Det hvite hus, til tross for at Trump ble advart mot å ansette Flynn av tidligere president Barack Obama.

ROSER FLYNN: President Trump, som ga Flynn sparken, har flere ganger omtalt den tidligere generalen i positive ordelag. Hans administrasjon ber nå retten om å frifinne Flynn. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Den tidligere generalen fikk sparken av Trump 14. februar 2017, etter bare 24 dager i jobben, for å ha løyet til visepresident Mike Pence og FBI om disse samtalene.

I bytte mot en mildere straff, valgte Flynn å samarbeide med spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Russlands påvirkning på valget i USA i 2016.

Flynn tilsto lovbruddene og ble dømt, men bare noen dager før han skulle begynne soningen, brøt justisminister William Barr inn. Barr og Justisdepartementet mente nå plutselig at Flynn ikke har begått noen lovbrudd og må slippe straff.

– Noen ganger må mennesker erklære seg skyldig i noe som ikke viser seg å være kriminelt, forklarte Barr i et CBS-intervju etterpå.

KORTVARIG: Flynn var nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump i 24 dager. Foto: Jonathan Ernst / X90178

– En uskyldig mann

Barrs inngripen skapte sterke reaksjoner. Justisdepartementets aktor i saken mot Flynn, Brandon van Grack, trakk seg raskt fra sin stilling. 1100 tidligere statsadvokater gikk også offentlig ut mot Trump-administrasjonen.

Trump støttet Barrs grep.

– Han er en uskyldig mann, sa Trump, samtidig som han kalte de som bidro til Mueller-etterforskningen «menneskelig avskum».

Og nå konkluderer altså også Gleeson med at helomvendingen fra justisdepartementet ikke bør lyttes til av retten.

Publisert: 10.06.20 kl. 21:34 Oppdatert: 10.06.20 kl. 21:45

