Person i Black Lives Matter-demonstrasjon i København smittet

Alle de 15.000 personene som deltok på demonstrasjonen i København i Danmark oppfordres nå til å teste seg, etter at en person som deltok har testet positivt for coronaviruset.

Alle de 15.000 personene som deltok på Black Lives Matter-demonstrasjon i København søndag 7. juni bør testes for coronavirus, oppfordrer Danmarks helseminister Magnus Heunicke på en pressekonferanse tirsdag.

Opfordringen kommer etter at en person som deltok i demonstrasjonen har testet positivt for coronaviruset, skriver DK.

Heunicke oppfordrer alle deltakerne til å gå inn på coronaprover.dk og bestille testing.

– Det gjelder uansett om man har symptomer eller ikke, sier helseministeren.

Vil komme raskt i gang

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed som tidligere i dag konstaterte at en smittet person var med på demonstrasjonen.

– Det er avgjørende at vi kommer raskt i gang, slik at vi kan stoppe smittekjedene raskt, sier Heunicke.

De den smittede selv kan navngi, er kontaktet.

– Men det er mange ukjente nærkontakter, og det er også grunnen til at vi står her i dag, sa direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri på pressekonferansen.

Hun understreket at det her har vært snakk om en stor folkemengde som har stått tett sammen over en lengre periode, hvor det også har vært rop og skrik underveis.

– Derfor går vår anbefaling til samtlige deltakere i demonstrasjonen, sier Petri.

Flere utbrudd

Helseministeren sa på pressekonferansen at det i øyeblikket er tre forskjellige utbrudd i Danmark.

Mandag ble det rapportert om smitteutbrudd i Hjørring kommune nord i Danmark den siste uken.

Ansatte ved to skoler og alle sykepleiere i kommunen nord skal nå testes for coronavirus. Samtidig ber også kommunen om at alle innbyggere skal testes, om man kjenner selv de minste symptomer.

Kommunen er det stedet i Danmark hvor det er registrert flest nye smittetilfeller per 100 000 innbyggere den siste uken, med totalt 34 personer som har testet positivt.

Det andre utbruddet Heunicke henviser til handler om et fly fra Pakistan, som landet i København den 6. juni. Seks personer på flyet testet positivt for coronaviruset, og Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med å spore opp de resterende passasjerene på flyet.

Det tredje utbruddet det nå er snakk om er Black Lives Matter-demonstrasjonen.

– Dette viser tydelig at epidemien fremdeles er i samfunnet vårt, og ting kan gå galt raskt. Derfor er det viktig at vi passer på hverandre gjennom sommeren og fortsetter å overholde myndighetenes anbefalinger, sier Heunicke.

Publisert: 16.06.20 kl. 21:02

