I RØYKEN: Portland-ordføreren havnet midt i tåregassen fra føderale styrker natt til torsdag, da han møtte opp på demonstrasjonene som foregår i byen.

Portland-ordfører tåregasset av føderalt politi: – Dette er urban krigføring

De store opptøyene mot politiet og sikkerhetsstyrkene fortsetter i Portland. Torsdag ble også ordfører Ted Wheeler med, til tross for at demonstrantene viser stor misnøye med ham.

Ordføreren i Portland Ted Wheeler ble tåregasset av føderale styrker under demonstrasjonene i byen natt til torsdag norsk tid. Videoer og bilder fra stedet viser situasjonen.

– Dette er første gangen jeg har blitt tåregasset, sier ordføreren midt i en hostekule.

Det er ikke klart hvorvidt de føderale styrkene var klar over at ordføreren, som er Demokrat, var blant demonstrantene. Nyhetsbyrået AP melder at Wheeler den siste tiden har blitt sterkt kritisert fra flere både høyre- og venstresiden, og at det slett ikke var alle demonstrantene som var glade for å se ham der. Flere av de andre demonstrantene skal ha ropt og bannet mot ham. Han ble likevel værende på stedet, og ble stående midt i en sky av tåregass.

I flere uker har demonstrasjonene mot politiet pågått i Portland, etter afrikansk-amerikaneren George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis. Grunnet disse demonstrasjonene og de stadige sammenstøtene med politiet har Donald Trump bedt om at føderale sikkerhetsstyrker tar til gatene for å roe situasjonen.

les også Trump i «lov og orden»-møte: Sender føderale agenter til flere byer

Dette har derimot ikke stoppet demonstrasjonene, og flere voldelige protester har brutt ut jevnlig. Wheeler har vært kritisk til det voldsomme politioppbudet, og takket demonstrantene onsdag.

– Jeg vil takke alle tusenvis av dere som har kommet ut for å protestere mot Trump-administrasjonens okkupasjon av denne byen, sa Wheeler.

Krever ordførerens avgang

New York Times-journalist Mike Baker har lagt ut en tråd på Twitter, hvor han følger ordføreren gjennom Portlands gater, hvor han til stadighet blir konfrontert av demonstranter.

På videoene fra møtet kan man høre folket rope ukvemsord og kreve at han går av som ordfører. Han blir kalt «fascist» og «tåregass-Ted» mens han prøver å holde en tale til folkene som står rundt.

– Urban krigføring

Wheeler går videre til tinghuset hvor han holder en tale for demonstrantene, og igjen krever at føderale styrker trekker seg ut til jubel fra demonstrantene.

På samme tid som Wheeler går bort fra området begynner demonstranter å skyte fyrverkeri mot tinghuset, ser man på en av videoene. Deretter blir Wheeler fanget i frontlinjen, midt i tåregassen fra sikkerhetsstyrkene.

– Det svir og er tungt å puste. Jeg kan fortelle deg 100 prosent ærlig at jeg ikke så noe som provoserte frem denne responsen. Jeg er ikke redd, men jeg er sint.

– Dette er ikke en deeskaleringsstrategi, dette er urban krigføring, legger Wheeler til, før han til slutt rømmer i sikkerhet med demonstranter som kaster vannflasker og slenger ukvemsord i hans retning.

DEMONSTRERER: Store mengder mennesker møtte opp utenfor tinghuset i Portland natt til torsdag og demonstrerte mot politivold mot svarte personer, føderale sikkerhetsstyrker og rasisme. Disse demonstrasjonene har foregått i over 50 dager. Foto: CAITLIN OCHS / X06599

Wheeler er helt tydelig på at han gjør alt han kan for å få de føderale styrkene ut av byen, men ordføreren vil ikke avvikle politiet, slik Minneapolis har meldt at de vil gjøre.

Noen demonstranter har også skrevet en liste med krav på en vegg bak Wheeler med fire krav:

Trekke minst 50 prosent av den økonomiske støtten til Portlands politi og investere mer i lokalsamfunnet, og da spesielt til det svarte lokalsamfunnet.

Slippe fri alle demonstranter fra fengsel.

Få føderale styrker ut av Portland.

At Ted Wheeler selv går av som ordfører.

Misnøye med uidentifiserbare sikkerhetsstyrker

Tidligere har Wheeler kalt de føderale styrkenes inntog for «et angrep på vårt demokrati» og vært tydelig på at han vil ha dem ut. Han har også hevdet at Trump bruker styrkene til å trekke oppmerksomheten vekk fra coronaviruset, som har rammet USA hardt.

Trump selv sier han sender ut styrkene for å få kontroll på protestene, og har varslet at de snart kommer til Chicago og Albuquerque.

Mange har vært spesielt kritiske til at uidentifiserbare styrker har pågrepet demonstranter. En av demonstrantene sa blant annet til New York Times at det «føltes som fascisme» etter at han ble tatt av sikkerhetsstyrker som ikke identifiserte seg selv.

Selv har politiet sagt at de skjuler identiteten til styrkene for å unngå hets og utlevering av personlig informasjon av personene i styrkene på internett.

Publisert: 23.07.20 kl. 17:08 Oppdatert: 23.07.20 kl. 17:19

