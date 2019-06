Temperaturene kan nå opp mot 42 grader i deler av Spania fredag. Foto: Manu Fernandez / AP

Hetebølgen i Europa: 17-åring døde i Spania

Hetebølgen som har herjet i Europa de siste dagene tiltar i styrke fredag. Så langt er tre bekreftet omkommet som følge av varmen.

Oppdatert nå nettopp







17-åringen drev innhøsting utenfor byen Cordoba sør i Spania da han fikk heteslag og falt om, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I tillegg har en 80 år gammel mann omkommet i Valladolid, nord i landet. Også dette dødsfallet knyttes til den voldsomme heten. Ytterligere to behandles for heteslag på sykehus, skriver The Guardian.

I Milano i Italia ble en 72 år gammel hjemløs mann funnet død på en jernbanestasjon, trolig etter å ha fått et illebefinnende i varmen.

les også Hetebølgen i Europa gir varm helg i Norge

Samtidig som et omfattende skogbrann herjer i deler av landet, blir varmerekorder slått til høyre og venstre. Ifølge nyhetsbyrået AP ligger 33 av 50 spanske provinser i risikosonen hva gjelder ekstreme temperaturer.

Gjennomsnittstemperaturen i Frankrike ble torsdag målt til 34,9 grader, det høyeste noensinne i juni, og den gamle varmerekorden på 44,1 grader kan stå for fall, ifølge den franske værvarslingstjenesten. Særlig sør i landet kan varmen være farlig for mennesker, opplyser myndighetene.

VARMT: Brannmannskaper i Tours i Frankrike bistår folk på gaten. Temperaturer i landet vil nærme seg 45 grader i løpet av helgen. Foto: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Mandag presenterte ordfører i Paris, Anne Hidalgo, en handlingsplan for å forberede franskmennene for hetebølgen. Det innebærer blant annet å installere offentlige «kjølerom» egnet for eldre med behov for å kjøle seg ned.

30 grader på Østlandet

Lenger nord er det også ventet at det blir godt og varmt gjennom helgen. Den svenske værvarslingstjenesten SMHI advarer om stor skogbrannfare i store deler av Sverige, spesielt sør i landet. Risikoen er også ventet å øke i løpet av de neste dagene.

I Norge er det foreløpig ikke meldt om skogbrannfare, selv om det kan bli svært godt og varmt, spesielt på sørøst-landet, med temperaturer opp mot 30 grader.

Meteorologisk institutt melder om store temperaturforskjeller mellom nord og sør:

Publisert: 28.06.19 kl. 11:38 Oppdatert: 28.06.19 kl. 12:00