Flere europeiske storbyer strammer inn elsparkesykkelreglene

Kvoter, færre lisenser, oppmerkede parkeringsplasser og strengere kjøreregler: Disse tiltakene ser de europeiske storbyene på for å få kontroll over elsparkesyklene.

I Paris, der det tidligere var 12 eller 13 utleiefirmaer som konkurrerte om å tilby elsparkesykler, er nå bare tre som får lisens, skriver NRK. I tillegg er det en kraftig redusering av antall elsparkesykler i den franske hovedstaden.

Elsparkesykkel-brukerne forbys kjøring på fortau, får strengere fartsgrenser og må parkere på oppmerkede plasser. Utleiefirmaene blir pålagt strengere plikter knyttet til henting og reparasjon.

Strammer inn

I nabolandet Spanias hovedstad Madrid er det innført kvoteordning med tilhørende lisens. Utleieselskapene fikk rett før jul 72 timer på seg til å fjerne alle elsparkesyklene i byen, men har nå fått lov til å sette ut 10.000 elsparkesykler - en tiendedel av antallet de hadde søkt om.

I likhet med Paris, forbyr Madrid, Berlin og Wien kjøring på fortau, viser en oversikt NRK har laget over regler i flere europeiske storbyer.

I sykkelglade København har ikke elsparkesyklene lov til å kjøre i sykkelfeltene, i Berlin er det ulovlig å kjøre to i bredden, i Wien må førere under 12 år ha sykkelkort eller følge og i Brussel har de hevet fartsgrensen til 25 kilometer i timen fordi det bare er lov til å kjøre i veibanen.

Tema i Oslo

Også her hjemme har det plutselige innrykket av elsparkesykler i bybildet fått både hurrarop og knyttnever. Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo mener bruken bør reguleres.

Han mener at det imidlertid er utfordrende å stramme inn på reglene ettersom elsparkesyklene i Norge er definert som vanlig sykkel.

– Dette er elendig politisk håndverk som gjør det vanskeligere å finne gode løsninger, og vi har bedt samferdselsministeren rydde opp i elsparkesykkelkaoset, sier Hermstad.

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet er ikke enig i at dagens regelverk ikke er brukbart mot elsparkesykkelproblematikk.

– Å sykle forbi andre på fortauet i høy fart er ulovlig, i likhet med parkering av sykkel midt på fortauet som hindrer ferdsel. Dette er forbud som kan håndheves i dag.

MDG vil at byrådet i høst skal legge fram forslag for bystyret om et innhentingsgebyr når Bymiljøetaten må rydde elsparkesykler som er plassert slik at de skaper trafikkfarlige reaksjoner, skaper dårlig framkommelighet på fortau eller gater eller ligger henslengt i vann.

