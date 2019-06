UKJENT: Dette bildet av Boris Johnson og kjæresten Carrie Symonds fremstår som en gåte. Det sirkulerer i pressen, men ingen vil svare på hvor det kommer fra. Foto: Ukjent

Gåtefullt bilde av Boris Johnson og kjæresten: Nekter fortsatt å svare

LONDON (VG) For andre dag på rad har mannen som er favoritt til å bli britenes neste statsminister nektet å svar på om et bilde av ham og samboeren er et regissert pr-stunt. Han vil heller snakke om brexit.

– Alle typer bilder av meg dukker opp i pressen. Det er opp til avisene å bestemme hva de vil trykke, sier Boris Johnson til radiostasjonen LBC.

I over et døgn har britisk presse grillet ham om hvor bildet av ham og samboer Carrie Symonds kommer fra.

I britisk presse blir bildet omtalt som et pr-stunt for å reparere inntrykket som ble skapt av trøbbel på hjemmebane etter at politiet rykket ut til husbråk hos paret.

Overalt han reiser for å drive valgkamp får han spørsmålet, men svaret er det samme.

– Jeg vil ikke snakke om saker som angår min familie og de jeg er glad i, sier han, selv om han får spørsmålet av LBC 26 ganger.

Johnson og utenriksminister Jeremy Hunt er kandidatene som står igjen i racet. Frem til 17. juli er begge på turné over hele landet for å snakke til de 160. 000 medlemmene av det konservative partiet. De velger hvem som blir Storbritannias neste statsminister og flytter inn i Downing Street 23. juli.

Men inntil videre har lederstriden handlet mindre om politikk, og mer om bildet britisk presse omtaler som iscenesatt.

GRILLET: Pressen spør Johnson hvor bildet kommer fra, men han vil ikke svare. Her er han hos radiostasjonen LBC. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Første bilde sammen etter husbråk

Paret sitter i idylliske omgivelser sammen, trolig i Surrey sørøst i London. Parasollen er slått ned og de sitter i en frodig eng og har en samtale over bordet.

Det er første gang Boris Johnson og Carrie Symonds blir fotografert sammen etter husbråket i London sist fredag kveld.

Da rykket politiet ut til leiligheten til Symonds etter at naboen hørte bråk fra leiligheten hennes. «Kom deg av meg» og «kom deg ut av hjemmet mitt» skal hun ha skreket.

Skandalen var komplett. Johnson hadde fått en elendig start på valgkampen.

STRATEG: Carrie Symonds har vært strateg for det konservative parti. Nå er hun i Boris Johnsons valgkampteam og har stor innflytelse på ham. Foto: John Stillwell / PA Wire

Ingen vil svare

Tirsdag dukket det nå mye omtalte bildet opp på internett. Som seg hør og bør har britisk presse gått grundig til verks for å finne svar.

Når er det tatt? Hvem har tatt det? Går det an å sammenligne hårklippen til Johnson med helt ferske bilder av ham, for å finne ut om bildet er nytt eller gammelt?

Men ingen vil svare på hvor bildet kommer fra.

MOTKANDIDAT: Utenriksminister Jeremy Hunt er den eneste som står i veien for at Johnson blir statsminister. Begge driver i disse dager intens valgkamp. Foto: OLI SCARFF / AFP

Vil ha samtalen over på Brexit

For Johnson blir testen de neste dagene om han lykkes i å få samtalen vekk fra det som skjer på privaten og over på brexit. De siste dagene har han inntatt en kompromissløs linje i brexit for å distansere seg fra Jeremy Hunt,

– Vi er klare for å forlate EU 31. oktober, hva som enn måtte skje, sier Johnson. «Do or die» er ordene han bruker.

Jeremy Hunt sier han er villig til å utsette brexit hvis forhandlingene med EU pågår.

Publisert: 26.06.19 kl. 19:18 Oppdatert: 26.06.19 kl. 19:45