expand-left arrow-right HOLDES LENGE: Etterforskerne fant både barn og voksne på de små cellene på mottakene de besøkte. Mange av dem hadde blitt holdt mye lenger enn lovlig og hadde hverken hatt tilgang til klesskift eller dusj.

Rapport viser umenneskelige forhold på mottak i USA: – En tikkende bombe

Overbefolkede celler og personer som ikke hadde fått dusjet på over en måned møtte inspektørene under en kontroll ved grensemottakene i Texas. En sjef ved en av stasjonene beskrev situasjonen som «en tikkende bombe».

Rapporten, utført av det amerikanske kontrollorganet Office of Inspector General, konkluderer med «farlig overbefolkning» ved mottakene, og forteller om migranter som blir holdt mye lenger enn planlagt ved de midlertidige stasjonene.

– Vi er bekymret for at dette representerer en umiddelbar fare for både migrantene og de som jobber der, heter det i rapporten.

Ropte om hjelp

Bilder tatt av etterforskerne viser celler stappfulle av kvinner, menn og barn. Både voksne og barn måtte sove på betonggulvet, skriver NBC News.

Rapporten er et resultat av etterforskernes besøk ved fem grensestasjoner i Rio Grande Valley-området helt sør i Texas rundt 10. juni.

expand-left arrow-right BYGGET FOR MINDREÅRIGE: En gruppe på 51 voksne kvinner presser seg mot glasset på den lille cellen som egentlig er beregnet til 40 mindreårige.

Det er i dette området det er flest migranter som tar seg til grensen mellom Mexico og USA i forsøket på å komme inn i USA, ifølge rapporten. Da inspeksjonen ble gjennomført var det totalt 8000 personer som ble holdt i varetekt på grensestasjonene – 3400 av dem hadde vært der lenger enn grensen på 72 timer.

Da migrantene fikk øye på inspektørene under besøket skal de ifølge rapporten ha banket på vinduene i cellene, ropt og presset lapper med beskjeder om hvor lenge de hadde oppholdt seg der mot pleksiglasset.

«Help 40 dager her», skal det ha stått på en av lappene, ifølge NBC News.

Barn hold lenger enn lovlig

Rapporten slår fast at de fleste enslige voksne ikke hadde fått tilgang til å dusje til tross for at de flere hadde vært der i over en måned. De skal også ha stått og gått i de klærne de kom med.

Ved noen av mottakene ble det delt ut våtservietter i et forsøk på å opprettholde personlig hygiene.

Rapporten viser at 50 enslige barn under syv år hadde blitt holdt på stasjonene ment for midlertidig opphold i mer enn to uker før de ble overført andre mottak. De fleste barna hadde heller ikke tilgang til hverken dusj eller klesskift.

TETTPAKKET: På denne cellen ved en av mottakene i Texas ble familier holdt tett i tett på et svært lite område. Foto: OIG/REUTERS

I slutten av juni skapte det også overskrifter da det ble kjent at 250 migrantbarn hadde blitt holdt under forferdelige forhold på et mottak i Texas. En advokat fortalte til BBC at barna ble «stengt inne i forferdelige celler». Ifølge advokaten var det et åpent toalett midt på gulvet hvor barna kunne gå på do. Barna både sov og spiste her.

Barna ble senere flyttet, men 100 av dem ble senere returnert.

Bare i mai kom 11.000 enslige barn over grensen til USA, heter det i tirsdagens rapporten.

– Måtte drikke av toalettet

Da etterforskere i mai besøkte mottak ved grensen i El Paso i Texas ble det også oppdaget forhold tilsvarende de som beskrives i tirsdagens rapport. Her ble migrantene holdt i lokaler ment for dagsopphold i ukevis. Blant annet ble enslige voksne holdt i celler der det ikke var plass til å legge seg ned, skriver NBC News.

Mandag besøkte Alexandria Ocasio-Cortez, medlem av Representantenes hus for Demokratene, to grensestasjoner i Texas. På Twitter skrev hun om møtet med en gruppe kvinner som holdt til på en av cellene.

– En av dem beskrev behandlingen de fikk som «psykologisk krigføring», skrev Ocasio-Cortez.

– Tjenestemennene holdt kvinner i celler uten vann og fortalte dem at de måtte drikke av toalettet.

«BARNEFENGSEL»: En demonstrant holder opp en plakat med påskriften «barnefengsel» utenfor mottaket i Texas, der det i juni ble meldt om at barna levde under forferdelige forhold. Foto: MARIO TAMA / AFP

I et svar til tirsdagens rapport skriver sikkerhetsdepartementet at de er opptatt av å ta vare på dem som er i varetekt «med den største verdighet og respekt».

– Den pågående strømmen av migranter og den påfølgende humanitære krisen har raskt overveldet evnen for den føderale regjeringen til å respondere, skriver sikkerhetsdepartementet.

Publisert: 03.07.19 kl. 04:07