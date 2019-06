VENNER: USAs president snakker til journalister foran Det hvite hus. Der fortalte han at han har mange iranske venner. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump: – Militærbruk mot Iran er fortsatt en mulighet

Donald Trump vil ha nye sanksjoner mot Iran. Dersom landet gir opp atomvåpen, vil han være «Irans bestevenn».

USA holder fortsatt muligheten åpen for bruk av militærmakt mot Iran. Det sa USAs president Donald Trump til journalister på plenen foran Det hvite hus, ifølge Reuters.

Presidenten var på vei til landstedet Camp David for å diskutere situasjonen i Iran.

Torsdag skjøt Iran ned en amerikansk overvåkningsdrone. Iran hevder at den hadde beveget seg inn i iransk luftrom, noe USA benekter.

Ifølge Trump hadde Pentagon planene klare for et gjengjeldelsesangrep mot den islamske republikken, men presidenten valgte å avbryte angrepet i siste liten, fordi det var estimert at 150 menneskeliv vill gå tapt.

Foran Det hvite hus lørdag sa Trump at USA vil ha nye sanksjoner mot Iran. Målet med sanksjonene er ifølge Trump å hindre at Iran får atomvåpen.

Presidenten omtalte også sin nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, og kalte han en «hauk», men la til at han lytter til alle i Iran-spørsmålet. I USA omtales politikere som ofte argumenterer for bruk av militærmakt som hauker.

Iranske venner

Trump fortalte også at han har mange iranske venner, som er «kvalitetsmennesker», før han omskrev sitt eget valgkampslagord og proklamerte «Make Iran great again».

Ifølge nyhetsbyrået AFP sa Trump lørdag at han vil være Irans bestevenn, dersom landet ikke utvikler atomvåpen.

Lørdag la Irans utenriksminister Javad Zarif ut et kart på Twitter, som skal vise hvor den amerikanske dronen ble skutt ned.

«Det skal ikke være noen tvil om hvor fartøyet ble skutt ned», skriver Zarif.

En talsmann for Irans utenriksdepartement sier ifølge NTB til nyhetsbyrået Tasnim at landet er klare til å slå tilbake mot alle slags angrep fra USA.

Fikk råd av journalist

Etter at Trump stoppet gjengjeldelsesangrepet på Iran, har faren for krig minsket, ifølge Thomas Slensvik, orlogskaptein og hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole.

– Det virker som faren for en aksjon og for en etterfølgende reaksjon nå har minsket betraktelig. Når Trump sier han nå har stoppet dette angrepet fordi det var fare for menneskeliv, og at det ikke var proporsjonalt med nedskytingen av dronen, så minsker også sannsynligheten for at han kommer til å gå til et nytt angrep i natt, sa Slensvik til VG fredag.

Trump stoppet angrepet bare ti minutter før det skulle iverksettes. Ifølge New York Times fikk presidenten råd fra Fox News-programledere Tucker Carlson.

«Mens nasjonale sikkerhetsrådgivere argumenterte for et militært angrep mot Iran, har Carslon de siste dagene fortalt Trump at det er galskap å svare på Irans provokasjoner med militærmakt. Haukene har ikke presidentens beste i tankene, sa han. Og hvis Trump starter en krig med Iran, kan han si farvel til å bli gjenvalgt», skriver avisen.

