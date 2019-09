VEKK FRA ORKANOMRÅDET: Flere står klare til å ta imot når flyet kommer med innbyggere som er rammet av ekstremorkanen Dorian. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hjelpeorganisasjon tror flere tusen har mistet livet på Bahamas

NASSAU (VG) Her tar private hjelpeorganisasjoner imot evakuerte fra de orkanrammede øyene. De anslår at et svimlende antall mennesker er døde.

I flere dager har beboere blitt evakuert fra de orkanrammede øyene på Bahamas med fly og båt.

Utenfor hovedstaden på øya New Provence, som slapp fra Dorian uten skrammer, har hjelpeorganisasjoner satt opp et mottak i samarbeid med den private flyplassen Odyssey.

I en hangar registreres alle evakuerte med ID og om de trenger et sted å bo. I tillegg registres opplysninger om savnede og døde. Alicia Robinson i organisasjonen Head Knowles er en av lederne av mottaket.

– Vi har ikke et eksakt tall. Men vi tror flere tusen er døde, sier hun til VG.

STYRER ARBEIDET: Alicia Robinson (i gul vest) er en av lederne på ett av mottakene som tar imot evakuerte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun forteller at det områder de ikke har nådd frem til ennå, fordi det ikke finnes veier eller landingsplasser. Selv når man er på plass, vil det være vanskelig å telle.

– Mange døde ligger inne i husene sine. Nå venter man på at flomvannet skal trekke seg tilbake. I løpet av de neste dagene vil ha vi ha en bedre oversikt.

Myndighetene på Bahamas opplyser til VG at det offisielle antallet fortsatt er 43, men at de er klare over at dette kommer til å øke.

Tror 50.000 trenger nytt hjem

Robinson opplyser at rundt 3000 har vært gjennom hangaren. I tillegg har flere andre organisasjoner hentet ut ytterligere 2-3000, sier hun.

– Vi tror i overkant av 50.000 bør relokaliseres. Men nå får vi vite at mange ønsker å bli igjen på øyene for å bygge dem opp igjen. Marsh Harbour har, i mangel av bedre ord, blitt jevnet med jorden. Men de som føler at det er mulig å overleve der, har forsøkt å bli igjen. De frykter at de vil miste hjemmene sine hvis de drar.

I SIKKERHET: En mor og datteren hennes har nettopp kommet med fly fra en av øyene som ble hardest rammet av orkanen Dorian. Foto: Thomas Nilsson / VG

I hangaren treffer VG familier og småbarn som kommer med fly. En bestemor forteller at hun venter på sine to små barnebarn. Foreldrene har sendt dem av gårde.

En av de frivillige forteller om møter som gir inntrykk: To tyve år gamle menn som hadde mistet hele familien sin. En kvinne som raste mot de frivillige fordi hun ikke fikk fly til USA, men som senere beklaget seg og forklarte at hun hadde sovet ved siden av en død person.

FOR DE MINSTE: Barn som har kommet fra øyene leker på gulvet i hangaren, som fungerer som et mottak for evakuerte. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vil ta tid

De evakuerte drar til familie og venner eller til midlertidige tilfluktssteder. Et hotell skal også ha gitt noen gratis overnattinger.

– Dette vil kreve en langvarig innsats. Man prøver å finne løsninger. Om det er campingvogner, containerhus... vårt fokus akkurat nå er å få folk i sikkerhet, sier Robinson videre.

VG var på en av de hardest rammede øyene lørdag. Mange hadde ikke mer vann. Flere etterlyste hjelp.

– Har du sett noe til myndighetene?

– Nei. Vi har kun sett noen sosialarbeidere, sier Robinson.

– Var ikke forberedt

Tara Morley i Lend A Hand Bahamas blir stille noen sekunder når vi spør hva hun synes om myndighetenes innsats.

Hun mener de ikke er rustet for krisen.

– De prøver, men de var ikke forberedt. Vi har klart å gi øyeblikkelig hjelp fordi vi kommer fra privat sektor. Det er ikke noe byråkrati og vi kan endre planer fortløpende, sier Morley, som også jobber i hangaren.

– Myndighetene prøver å løse alt ved å ha en prosess med godkjenninger og tillatelser. I mellomtiden er det mye som skjer.

TALSPERSON: Lindsay Thompson i kriseetaten NEMA. Foto: Thomas Nilsson / VG

– På bakken fra dag én

Den offisielle kriseetaten NEMA hevder på sin side at det er den som styrer alt.

– NEMA er overalt. Hvis du ser et fly med mat, er det NEMA. Hvis du ser føtter på bakken, er det NEMA. NEMA har vært på bakken fra dag én. NEMA er et koordinerende organ. Når du ser vann bli delt ut, når du ser politi, så er det NEMA som har sørget for at det skjer. Uansett hvem du ser, og hvem du ser, så er det NEMA, sier pressekontakt Lindsay Thompson.

En bussjåfør som kjører evakuerte til tilfluktssteder, bekrefter at de koordinerer arbeidet med etaten.

– Vi var på Marsh Harbour i går. Mange sa de ikke hatt mottatt nødhjelp. De var fri for vann?

– Så å si fra første fly gikk til øya, så snart vi kunne gå inn i området, har mat og vann blitt kontinuerlig sendt inn i områdene. Flere føtter på bakken vil bidra til distribueringen slik at nødhjelpen kan bli likt fordelt, sier Thompson.

Før orkanen traff øyene, anslo myndighetene at 73.000 kom til å trenge hjelp. VG fikk innblikk i det som fungerer som en slags operasjonssentral for de offisielle myndighetene.

OPERASJONSSENTRAL: Fra dette lokalet skal redningsarbeidet på Bahamas koordineres. Representanter fra internasjonale redningsetater går ut og inn i lokalene til kriseetaten NEMA. Foto: Thomas Nilsson / VG

På veggene i NEMAs lokaler har de hengt opp informasjon om flyplasser, tilfluktssteder og matsituasjonen.

STORMØTE: Representanter fra en rekke internasjonale organisasjoner diskuterer fremdriften under et møte i Nassau lørdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ved lunsjtider var en rekke internasjonale redningsetater samlet til et møte, blant annet USAID, UKAID, den amerikanske kystvakten og militæret.

Målet var å definere hva som trengs og legge en plan for det videre arbeidet.

– Det er bra når maskinen nå begynner å gå, sier en representant til VG.

En annen representant, fra Nederland, opplyser til VG at de venter på et redningsskip som skal være på øya om to dager. Det skal være på Bahamas i en uke.

