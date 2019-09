BREXIT: Statsminister Boris Johnson hasteinnkaller mandag sine politikere til Downing Street. I formiddag var han i møte med skuespiller Barbara Windsor. Foto: SIMON DAWSON / X06555

Boris Johnson hasteinnkaller til møte før brexit-oppgjør

LONDON (VG) Boris Johnson samler regjeringen klokken 18.00 i kveld. Møtet i Downing Street har satt fart i rykter om at et nyvalg kan være på trappene.

For mindre enn 10 minutter siden







Tirsdag er sommerferien over for Storbritannias politikere og Parlamentet samles for å diskutere brexit-oppgjøret.

Dagen før, klokken 18.00 i kveld, har Johnson invitert regjeringen og alle konservative politikere i Parlamentet til et møte, trolig for å legge en slagplan, melder britiske medier.

– Bring it on!

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon ønsker et nyvalg velkommen, og ber om at det blir holdt før 31. oktober. Det er datoen for skilsmissen med EU.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn vil ha nyvalg i Storbritannia og har støtte fra en gruppe opprørere i Johnsons parti. Målet deres er å hindre ham fra å forlate EU uten en avtale.

– Vi jobber sammen med andre partier for å gjøre alt som må til for å trekke landet tilbake fra kanten av stupet, sa opposisjonslederen ifølge AP, skriver NTB.

– Så trenger vi et nyvalg. I det valget skal Labour gi folket muligheten til igjen å ta kontrollen og få siste ord i en avstemning med troverdige alternativer på begge sider, inkludert muligheten til å forbli i EU, sa Corbyn mandag.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 02.09.19 kl. 14:58







Mer om