TEMPERATUR: Folk i Italia får stadig målt sin kroppstemperatur. Foto: MIGUEL MEDINA, AFP

Italias verste smittedag siden mai: – De unge har slappet av altfor mye

Innbyggerne i Italia kan få målt kroppstemperaturen opptil fire ganger om dagen. Folk uten munnbind blir kjeftet på, forteller innbygger.

Italia er et av de hardest rammede landene i Europa med 35.400 døde, ifølge VGs corona-oversikt. Etter at den såkalte kurven i Italia flatet ut før sommeren, har antall coronasmittede gjort et hopp de siste ti dagene.

Lørdag denne uken ble det registrert en foreløpig smittetopp for august, med hele 1071 nye smittede.

Det er første gang siden midten mai har Italia hatt så mange smittede per dag.

– De unge har slappet altfor mye av. Nå blir alle diskotekene stengt. Det blir ingen dansing, bare bespisning. Derfor kommer disse nye restriksjonene. Eldre mennesker er mer forsiktige, sier Hildegund Røer til VG.

Hun er sjømannslege og spesialist i hudsykdommer, bosatt i Roma. Hun befinner seg nå på ferie i Toscana, hvor munnbind er påbudt hele tiden, også ute på gaten.

– Alle som går inn på butikken, må ta temperaturen før de kommer inn. Alle må sprayes på hendene eller bruke hansker, sier Røer.

I Roma er ikke munnbindreglene like strenge, men det er påbudt på offentlig transport og i butikker, forteller hun.

– Frisørene bruker masker og visir. Man kommer ikke inn mer enn én person av gangen på kontorer. De er ganske strenge, sier Røer.

– HARDE TIDER: Sjømannslege Hildegund Røer mener de unge i Italia har slappet altfor mye av i sommer med tanke på coronaviruset. Foto: Giovanni Venditti

Fra mandag av ble munnbind påbudt i offentlig rom mellom klokken seks om kvelden til seks om morgenen.

På flere flyplasser blir passasjerer fra land med mye smitte coronatestet ved ankomst, forteller hun.

Røer, som andre italienere, var nesten tre måneder i «lockdown» før regjeringen løsnet på reglene i juni. Sjømennene hun pleide å behandle, har forsvunnet. Det har også turistene hun jobbet som turistlege for.

– Det er harde tider, sier hun.

PASSER PÅ: En italiensk politibetjent passer på at ansiktsmaske blir brukt ved Spansketrappen i Roma, som er en av byens mest populære turistattraksjoner. Trappene er på FNs verdensarvliste. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Blir målt hele tiden

I hovedstaden Roma blir temperaturen målt på alle som vil komme inn på kinoer og treningssentre, forteller Christopher Prescott, instituttleder ved Det norske institutt i Roma, som er underlagt Universitetet i Oslo (UiO).

– Er du heldig, blir du målt tre eller fire ganger i løpet av en dag. Jeg blir målt hele tiden. Da jeg kom til Roma, ble jeg målt på flyet, på flyplassen og på toget, sier Prescott.

Det er de unge som er smittet denne gangen. Ifølge det Italienske folkehelseinstituttet, Istituto Superiore di Sanità, er 56 prosent av de smittede de siste 30 dager i aldersgruppen 19 til 50 år. Færrest smittede er i aldersgruppen over 70 år, som utgjør 10 prosent.

– Alle må gå med maske, holde avstand og vaske hender. Går du inn i butikken uten maske, vil det gå to sekunder og før du får kjeft, sier instituttlederen.

Folk har stor respekt for coronaviruset, mener Prescott. Likevel går livet sin gang i Roma. Han er imponert over hvordan italienerne har taklet coronakrisen. Det er stor oppslutning om tiltakene og politikken, forteller han.

– I motsetning til nordmenn har italienerne opplevd hva coronaviruset kan bety. Det er alle veldig klar over. De er flinke til å overholde smittevernreglene, sier Prescott.

OVERHOLDER REGLENE: Instituttleder ved Det norske institutt i Roma, Christopher Prescott, bor i Roma og forteller at italienerne er flinke til å overholde smittevernreglene Foto: Privat

– Ikke krisestemning

Instituttet tok i fjor imot mer enn 1000 mennesker på konferanser, kurs og klasser i Roma. Dette semesteret kommer ingen norske studenter gjennom Universitetet i Oslo. Bare en brøkdel vil besøke instituttet. Fra 1. september skal de tolv faste ansatte tilbake på kontoret etter å ha vært på hjemmekontor siden mars.

– Turistnæringen har store økonomiske problemer og folk har mistet jobbene sine. Mange bedrifter er stengt. Det er alvorlig nok. Men det er ikke krisestemning, altså, sier Prescott.

– Det har vært en oppblomstring i enkelte regioner og på Sicilia, hvor de slapp unna før. Vi er redde for at det skal blomstre opp i Sør-Italia, sier han.

KREVENDE TIDER: Italias økonomi er sterkt rammet av coronakrisen, og turistindustrien betaler trolig en høyere pris enn de fleste andre næringer. Foto: Harald Henden

Publisert: 23.08.20 kl. 05:58 Oppdatert: 23.08.20 kl. 07:28

