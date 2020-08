PROTESTERER: Svetlana Sugako (t.h.) svøpt i det gamle, hviterussiske flaggets farger under demonstrasjonen i Minsk søndag. Foto: Privat

Redselsnetter i hviterussisk fengsel: – Det sto om livet

Svetlana Sugako forteller VG om redselsdøgn i Lukasjenko-regimets fengsler: – Det var et helvete, sier 35-åringen som ble pågrepet i Minsk valgkvelden.

Hun er produksjonsleder i undergrunnsteatret Belarus Free Theatre, en prisvinnende gruppe som i 15 år ikke har lagt skjul på sin støtte til opposisjonen i Hviterussland.

Valgdagen 9. august var hun utendørs ved språkuniversitetet nær Seiersplassen i Minsk, da sortkledd politi kom stormende og anholdt alle som satt der.

– Nettet var nede, vi var på gaten for å vente på valgresultatet. Fredelige demonstrasjoner var tillyst senere, kanskje ville politiet skremme oss fra å delta, sier Sugako til VG.

De neste dagene ble 7000 mennesker pågrepet i Hviterussland, under protestene mot valgresultatet som ga president Aleksandr Lukasjenko 80 prosent av stemmene.

Svetlana Sugako var blant de mange som ble kjørt til det beryktede Okrestino-fengselet i Minsk. Arrestantene ble stilt opp mot en vegg med hendene på ryggen, forteller hun.

Bønnfalt politiet

– Menn ble slått med stokker. Etter kroppsvisitering ble vi satt i forvaring uten mat og vann. Vi var 12 kvinner i en celle beregnet for åtte, sier 35-åringen.

Gjennom natten kunne de høre bussene ankomme fengselskomplekset.

– Vi hørte mennesker bli slått og mishandlet. De skrek og bønnfalt politiet om å la være. Vi kunne ikke sove, det var så mange redselsfulle lyder, forteller Sugako.

PROTEST: Demonstranter i Minsk bærer bort en såret under protestene mot valgresultatet. Foto: AP

Vanskelig å puste

Etter mer enn 24 timer ble de bedt om å signere papirer der det sto at de var blitt pågrepet under en demonstrasjon et annet sted og senere tidspunkt enn hva som var tilfelle.

– To menn og en kvinne brølte til meg, jeg forsto ikke hva de ville. Kvinnen dro meg ned på gulvet og tok kvelertak. Hun løsnet grepet først da jeg sa hun ville drepe meg.

Sugako forteller at de neste to nettene var de 36 kvinner stuet inn i en varm celle for fire.

– Det var vanskelig å puste. To av oss kastet opp, andre gråt. Vi prøvde å roe ned, puste rolig, ikke få panikk. Vi skjønte at det sto om livet. Det var helt forferdelig, sier Sugako.

SLÅTT: En mann blir pågrepet under demonstrasjoner i Minsk dagen etter presidentvalget 9. august. Foto: YAUHEN YERCHAK / EPA

Støttet hverandre

Hun sier det ikke var mulig å sove. Gulvet var vått, men de prøvde å sitte på omgang for å få hvile. De tryglet vaktene om pusterom og fikk 15 minutter i korridoren utenfor.

– Vi prøvde å støtte hverandre og finne noe å leve av. Alle visste at om vi overlevde, ville vi komme ut mye sterkere, sier Sugako.

En etter en ble varetektsfangene fremstilt for en dommer.

– Hun lyttet og så forståelsesfullt på oss, men dømte oss til ti dager i fengsel, sier Sugako.

STØTTE: Frivillige deler ut vann og mat utenfor et fengsel i Zhodino i Hviterussland 13. august. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Uten mat i tre dager

Etter tre døgn ble hun kjørt til et fengsel i Zhodino, halvannen time øst for Minsk. De var 24 kvinner i vognen, hun så ni andre biler i fangetransporten.

– Det var først fjerde dagen vi fikk mat. Inntil da hadde vi bare fått drikke fra en kran som ikke var drikkevann. I Zhodino var vi 17 kvinner i cellen, sier Sugako.

Etter løslatelsen har mange vitnet om vold og trusler.

– Jeg opplevde psykologisk vold, men ingen andre fysiske overgrep enn det jeg fortalte om. Vakter kom med utsagn som fikk meg til å frykte å bli antastet, men det skjedde ikke.

SÅRET: Demonstranter gir førstehjelp til en mann som er såret av en røykgranat under sammenstøt med politi i Minsk 9. august. Foto: AP

Sjokkert over volden

Etter fem døgn i fengsel ble Svetlana Sugako og medfangene løslatt. Utenfor ventet frivillige og pårørende med mat og medisiner, klar til å kjøre dem hjem.

– Jeg var overrasket over hvor mange som var kommet for å vise oss støtte. Det var som vi var fengslet i ett Hviterussland og løslatt i et helt annet Hviterussland.

Teaterarbeideren forteller at venner viste henne bilder av hvordan politiet i Minsk brutalt slo ned de fredelige massedemonstrasjonene mot valgfusk.

DEMONSTRERER: Svetlana Sugako (t.v.) med venner – og flere enn 150.000 som søndag demonstrerte mot president Aleksandr Lukasjenko. «Ditt politiske lik stinker allerede», står det på plakaten. Foto: Privat

– Jeg var ikke forberedt på slik voldsutøvelse i gatene og ble sjokkert.

Søndag demonstrerte hun i hjembyen Minsk, sammen med 150.000 mennesker som krever presidentens avgang.

– Hva tror du nå vil skje i hjemlandet ditt?

– Jeg aner ikke. Lukasjenko sier vi må drepe ham for å få ham avsatt. Men vi ønsker ikke å slåss eller ta liv. Vi ønsker bare en fredelig maktovertagelse.

