APPELL: Trump-rådgiver Kellyanne Conway snakket til kvinner - hverdagsheltene- på Republikanernes landsmøte. FOTO: Scanpix

Derfor vil de ha kloa i USAs mødre

I det som kanskje var en avskjedstale til Trump, appellerte presidentens nære rådgiver Kellyanne Conway til kvinner i USAs forsteder med en lett blanding av ros og skremsel. Åpenbart strategisk, mener USA-eksperter.

Som ansvarlig for Trumps valgkampanje som endte med at han ble USAs president i 2016, og som en av dem som har vært lengst i Trumps administrasjon, var det knyttet store forventninger til Kellyanne Conways tale på Republikanernes landsmøte natt til torsdag .

Conway snakket til dem hun kalte hverdagshelter.

– Læreren som tok seg ekstra tid til å hjelpe elevene å tilpasse seg nettundervisning, sykepleieren som gikk av et 12-timersskift på avdelingen for Covid, (...) og alenemoren med to unger og to jobber, listet den rutinerte rådgiveren opp.

Kamparena

Talen fra Conway føyer seg inn i rekken av appeller til forstads-USA som har kommet fra landsmøtet til det republikanske partiet.

Det er på ingen måte tilfeldig, sier forfatter, Minerva-kommentator og USA-kjenner Jan Arild Snoen.

– Forstedene er ofte en kamparena hvor det finnes mange vippevelgere. Og det er ekstra viktig for Trump nå, fordi demokratene gjorde det veldig bra i forstedene i 2018, langt bedre enn i 2016. Nå prøver Trump å få tilbake de velgerne han mistet, sier Snoen til VG.

PROFILERT: Kellyanne Conway en en av dem som har vært lengst i Trumps administrasjon. Foto: Scanpix

Innen rekkevidde

Nettopp et fokus på forstadkvinner er helt nødvendig for at president Trump skal få utvidet velgerappellen sin, sier Seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til VG.

- Den typiske Trump-velgeren er en hvit, godt voksen mann med lavere utdanning. Forstadskvinner defineres som en gruppe som er innen rekkevidde for Trump, fordi Bush i 2004, Romney i 2012 og Trump i 2016 vant da flest forstedsvelgere, forteller USA-ekspert Mjelde.

Problemet til Republikanerne ligger i at kvinner i mange år i økende grad har stemt demokratisk, sier Jan Arild Snoen, og forklarer den republikanske måten å rekruttere kvinner på:

– Verdiene familie og trygghet er noe republikanerne ofte snakker om når de skal appellere til denne velgergruppen. Lov og orden, som er en god republikansk sak, er også tema som vi har hørt mye snakk om på landsmøtet i år, sier Minerva-kommentatoren.

KVINNER NÆRE TRUMP: Både førstedame Melania Trump og rådgiver Kellyanne Conway roste presidenten for hans respekt for kvinner. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Kommer fra kvinner selv

Flere amerikanske medier, blant andre PBS, spør seg om dette kanskje var Conways avskjedstale til Trump. Rådgiveren har nemlig annonsert at hun kommer til å forlate administrasjonen i Det Hvite hus.

Conway sa fra talerstolen at selv om «en kvinne i en lederrolle kan virke banebrytende, er det ikke for president Trump».

– Gjennom tiår har han løftet kvinner opp til lederstillinger i forretninger og i administrasjonen. Han betror seg til oss, kommer til oss for råd, respekterer våre meninger og insisterer på at vi er likestilt med menn, sa Conway på republikanernes landsmøte.

At Melania Trump i sin tale, og Conway, fremstiller Trump som en likestillingsforkjemper, er nøye gjennomtenkt, sier USA-forsker Mjelde.

– De er karaktervitner for Trump. Det samme gjelder Tim Scott, Nikki Haley og andre med minoritetsbakgrunn. De prøver å si at «vi ville ikke stemt på Trump hvis han virkelig var rasist eller mannssjåvinist».

USA-KJENNER: Jan Arild Snoen er kommentator i Minerva, forfatter og journalist. FOTO: Minerva

Viser omsorg med dop-synliggjøring

Etter å ha rost hardtarbeidende kvinner og sin egen sjef, tok Kellyanne Conway for seg et langt mindre hyggelig tema: Narkotikabruk, skammen rundt det, og de mange livene som går tapt hvert år, et tema også førstedame Melania Trump snakket om i sin tale natt til onsdag.

Ved å kaste lys over et slikt problem gir partiet inntrykk av å bry seg om folk, sier USA-kjenner Snoen.

– Bruk av opiater, lovlige og ulovlige har blitt et økende problem i viktige velgergrupper, også blant den hvite befolkningen. Når Conway og Melania Trump bruker tid på det, er det nok for å gi et inntrykk av at republikanerne bryr seg om slike problemer i samfunnet, for å gi et mykere og mer omsorgsfullt bilde av partiet, sier Snoen til VG.

Forsker Mjelde er inne på det samme, og sier det passer inn i Republikanernes taktikk.

– Dette er en lov-og-orden-strategi. Partiet fremstiller USA som et stort åsted, og Biden som snillistisk og veik. George Bush Sr. gjorde det samme i 1988 med den famøse Willie Horton-reklamen, og det hadde stor effekt den gang, sier Mjelde.

Mer enn Trump

Å minne de som trenger det på at det Republikanske partiet er mer enn bare Trump, er målet med flere av talene på landsmøtet, mener seniorforsker Hilmar Mjelde.

– Det er mange velgere som ikke liker Trump, men som liker politikken hans. Det er dette partiet nå skal minne velgerne om. At det er greit å stemme på Trump selv om han er en «bakgårdskatt», som en velger uttrykte det, oppsummerer Mjelde.

Fremtidssplanene for Conway etter Det Hvite hus er så langt å være mer tilstede for hennes og mannens fire barn, sier hun selv i en uttalelse gjengitt i Washington Post.

SISTE PUSS: Det går mot slutten for Kellyanne Conways opptredener for Det Hvite hus. Fra 1. september slutter hun i jobben. FOTO: Scanpix

Publisert: 28.08.20 kl. 09:36

