VEISPERRING: Soldater blokkerte tirsdag formiddag all tilgang til byen Kati, og gjennomsøkte alle biler grundig, ifølge den lokale journalisten Mohamed Salaha. Foto: Mohamed Salaha

UD bekrefter angrep på militærleir i Mali – norske borgere bedt om å holde seg hjemme

Reuters melder om et mulig militærkupp i Mali. Norsk UD sier at det tirsdag morgen ble meldt om et angrep på militærleiren utenfor hovedstaden.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har den norske ambassaden i hovedstaden Bamako sendt ut et varsel til nordmenn i landet.

– Ambassaden har blitt varslet om et militært statskupp. Nordmenn bør utvise varsomhet og helst bli hjemme inntil situasjonen er avklart, skal det stå i meldingen fra ambassaden.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med ambassaden i Bamako. Heller ikke lokale myndigheter har bekreftet meldingene om militærkupp.

Overfor VG bekrefter Utenriksdepartementet at de er kjent med at det er en uavklart situasjon i Bamako, etter at det i morges ble meldt om angrep på militærleiren Kati, som ligger 15 kilometer fra hovedstaden.

– Ambassaden har kontaktet norske borgere i landet og oppfordret til å utvise årvåkenhet og holde seg hjemme inntil situasjonen er mer oversiktlig. Det er et fåtall nordmenn registrert bosatt i Mali, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i UD.

Reuters siterer en kilde i en ikke-statlig organisasjon på at det skal ha blitt hørt skudd i nærheten av statsministerens kontor, mens AFP skriver at det ifølge vitner skal ha blitt hørt skudd ved militærleiren.

Den lokale journalisten Mohamed Salaha skriver på Twitter at militæret har blokkert alle veier inn til Kati. Han skriver også at de har arrestert flere statlige ansatte.

Store demonstrasjoner mot presidenten

Kritikere av den sittende presidenten Ibrahim Boubacar Keita har demonstrert mot ham siden juni, og krevd presidentens avgang.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med ambassaden i Bamako. UD har så langt ikke bekreftet meldingen.

Den franske ambassaden i Mali har på Twitter publisert et varsel der de skriver at det tirsdag morgen lokal tid har blitt rapportert om uro i Kati og Bamako.

– Det anbefales umiddelbart å bli hjemme, heter det i varselet.

Overfor VG sier den franske ambassaden at de ikke er kjent med at det dreier seg om et statskupp, men at det pågår store demonstrasjoner.

Le Monde omtalte tirsdag morgen at opposisjonen annonserte nye demonstrasjoner i hovedstaden mot president Keita.

Norge deltar i FN-operasjonen MINUSMA i Mali, ifølge regjeringen.no.

– Våre soldater er der, passer på sikkerheten sin som vanlig og er trent til dette, sier pressekontakt Jørn Hammarbeck til VG.

Publisert: 18.08.20 kl. 12:18 Oppdatert: 18.08.20 kl. 13:34

