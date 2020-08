Klikk for å aktivere kartet

Melding om militærkupp i Mali

Det skal pågå et mulig militærkupp i Mali, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge nyhetsbyrået har den norske ambassaden i Bamako sendt ut et varsel til nordmenn i landet.

– Ambassaden har blitt varslet om et militært statskupp. Nordmenn bør utvise varsomhet og helst bli hjemme inntil situasjonen er avklart, skal det stå i meldingen fra ambassaden.

Det har ikke lyktes å komme i kontakt med ambassaden i Bamako. UD har så langt ikke bekreftet meldingen.

Heller ikke lokale myndigheter har bekreftet meldingene om militærkupp.

Kritikere av den sittende presidenten Ibrahim Boubacar Keita har demonstrert mot ham siden juni, og krevd presidentens avgang.

Den franske ambassaden i Mali har på Twitter publisert et varsel der de skriver at det tirsdag morgen lokal tid har blitt rapportert om uro i Kati og Bamako.

– Det anbefales umiddelbart å bli hjemme, heter det i varselet.

Overfor VG sier den franske ambassaden at de ikke er kjent med at det dreier seg om et statskupp, men at det pågår store demonstrasjoner.

Publisert: 18.08.20 kl. 12:18 Oppdatert: 18.08.20 kl. 12:33

