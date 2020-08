VEISPERRING: Soldater blokkerte tirsdag formiddag all tilgang til byen Kati, og gjennomsøkte alle biler grundig, ifølge den lokale journalisten Mohamed Salaha. Foto: Mohamed Salaha

Malisk journalist til VG etter meldinger om mulig militærkupp: – Folk skynder seg hjem

Reuters melder om et mulig militærkupp i Mali, etter at soldater tirsdag morgen gjorde opprør på en militærbase utenfor hovedstaden. En lokal journalist beskriver full forvirring.

Flere ambassader i hovedstaden Bamako, deriblant den norske, har sendt ut varsel til sine respektive borgere i landet.

Ifølge Reuters har den norske ambassaden blitt varslet om et militært statskupp.

Nordmenn bør utvise varsomhet og helst bli hjemme inntil situasjonen er avklart, skal det stå i meldingen fra ambassaden.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med ambassaden i Bamako. Heller ikke lokale myndigheter har bekreftet meldingene om militærkupp.

En lokal journalist i Bamako, Mohamed Salaha, forteller til VG at bevæpnede soldater fra militæret tirsdag morgen slo til mot en av de største campene i leiren.

Ifølge Salaha skal det ha blitt avfyrt flere skudd.

– Det er full forvirring. Folk skynder seg hjem og alle arbeidsplasser er stengt. Soldatene har satt opp sperringer og har kontroll. Populistene (den politiske opposisjonen, journ. anm.) er veldig bekymret nå, sier han og tilføyer:

– Noen myndighetsansatte skal ha blitt eksfiltrert eller arrestert etter at militæret har oppsøkt hjemmene eller arbeidsplassene deres.

Overfor VG bekrefter Utenriksdepartementet at de er kjent med at det er en uavklart situasjon i Bamako, etter at det i morges ble meldt om angrep på militærleiren Kati, som ligger 15 kilometer fra hovedstaden.

– Ambassaden har kontaktet norske borgere i landet og oppfordret til å utvise årvåkenhet og holde seg hjemme inntil situasjonen er mer oversiktlig. Det er et fåtall nordmenn registrert bosatt i Mali, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i UD.

En annen lokal journalist melder at lederen av militærkuppet, oberst Diaw, har utstedt krav om at at president Keita må gå av innen klokken 14 lokal tid.

Store demonstrasjoner mot presidenten

Kritikere av den sittende presidenten Ibrahim Boubacar Keita har demonstrert mot ham siden juni, og krevd presidentens avgang.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med ambassaden i Bamako. UD har så langt ikke bekreftet meldingen.

Den franske ambassaden i Mali har på Twitter publisert et varsel der de skriver at det tirsdag morgen lokal tid har blitt rapportert om uro i Kati og Bamako.

– Det anbefales umiddelbart å bli hjemme, heter det i varselet.

Overfor VG sier den franske ambassaden at de ikke er kjent med at det dreier seg om et statskupp, men at det pågår store demonstrasjoner.

Le Monde omtalte tirsdag morgen at opposisjonen annonserte nye demonstrasjoner i hovedstaden mot president Keita.

15 norske soldater i Mali

Norge deltar i FN-operasjonen MINUSMA i Mali, ifølge regjeringen.no. De har 15 soldater som er tilknyttet operasjonen.

– Våre soldater er der, passer på sikkerheten sin som vanlig og er trent til dette, sier pressekontakt Jørn Hammarbeck i Forsvaret til VG.

Senere tirsdag sier Hammarbeck at forsvaret har vært i kontakt med soldatene.

– De har det fint, men situasjonen er uavklart.

