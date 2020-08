BRED STØTTE: Nancy Pelosi fikk bred støtte for forslaget om å bevilge penger til postvesenet i USA. Foto: Gabriella Demczuk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vil gi postvesenet i USA 25 milliarder dollar – møter motstand i Senatet

Et klart flertall i Representantenes hus stemte lørdag for å bevilge 25 milliarder dollar til det amerikanske postvesenet, men forslaget møter umiddelbart motstand fra Senatet.

Det har den siste tiden pågått en stor diskusjon rundt det amerikanske postvesenet. Mye på grunn av at det kan bli aktuelt å gjennomføre presidentvalget ved hjelp av blant annet poststemmer.

Samtidig går postvesenet gjennom omfattende kostnadskutt. Donald Trump har flere ganger sagt klart og tydelig hva han mener om stemmegivning via posten, og gått til flere angrep mot postvesenet.

Demokratene på sin side anklager Trump for å rive ned postvesenet med mål om at gjøre gjennomføringen av valget vanskeligere.

Lørdag vedtok Representantenes hus, der demokratene har flertall, en krisepakke til postvesenet på 25 milliarder dollar. Forslaget ble vedtatt med 257 mot 150 stemmer. 26 republikanere stemte med demokratene, mens 24 ikke stemte – hvorav én demokrat og 23 republikanere.

Forslaget forbyr også driftsendringer i postvesenet, skriver CNN.

NEI: Majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, var ikke sen med å angripe forslaget som ble vedtatt i Representantenes hus. Foto: Timothy D. Easley / AP

Det hvite hus har allerede truet med å legge ned veto mot forslaget, men først må det bli godkjent i Senatet, som har republikansk flertall med 53 mot 45, i tillegg til to uavhengige senatorer.

– Demokratene i Representantenes hus har i ukevis ignorert det umiddelbare behovet til amerikanske arbeidere og familier, men de hastet tilbake til Washington med en gang de latterlige konspirasjonsteoriene om U.S. Postal Service overbeviste dem at deres egne jobber kan være i fare, skriver majoritetslederen i Senatet, Mitch McConnell, på Twitter.

Videre påpeker han at dette forslaget ikke vil bli vedtatt i Senatet.

– Republikanerne i Senatet er forpliktet til å sørge for at postvesenet forblir rustet til å utføre sine viktige oppgaver, men presidenten har allerede sagt tydelig at han ikke vil signerte dette forslaget. Og Senatet vil absolutt ikke vedta dette, sier han.

Publisert: 23.08.20 kl. 01:51

