Slik omtaler Russland diplomat-utvisningen

Utvisningen er svaret på «en uvennlig handling» som Oslo helt og fullt må ta konsekvensene av selv, skriver russiske nyhetsbyrå.

Fredag ettermiddag var utvisningen av den norske diplomaten hovedsak hos Russlands største nyhetsbyrå, Tass.

Den norske ambassadøren skal ha blitt fortalt at «den ’destruktive linjen’ som norske myndigheter forfølger, påvirker atmosfæren i det bilaterale forholdet negativt. Ansvaret for konsekvensene av en slik politikk ligger helt og fullt hos Oslo», skriver Tass, som siterer det russiske utenriksdepartementet.

Den norske utvisningen omtales konsekvent som « en uvennlig handling» i samtlige av nyhetsmeldingene hos de ulike russiske byråene.

Tre dager

Videre i meldingen fra det myndighetstro nyhetsbyråetet, står det at den norske diplomaten nå har tre dager på seg til å forlate Russland.

Årsaken til at det ble akkurat tre dager, er at det var like mye tid som den russiske diplomaten fikk på seg fra norske myndigheter til å reise fra Norge, skriver Interfax.

«Persona non grata»

Utvisningen er en respons fra Russland på at Norge nylig sendte hjem en russisk diplomat. Bakgrunnen for det var at det ble kjent at en nordmann skal ha overlevert informasjon til den russiske diplomaten som kan skade Norges grunnleggende nasjonale interesser.

Norges ambassadør Rune Resalands bil kunne observeres utenfor bygningen til russisk UD i Moskva fredag morgen, skriver RIA Novosti.

– Rune Resaland ble invitert til det russiske utenriksdepartementet og informert om at som gjengjeldelse er en av seniordiplomatene til den norske ambassaden erklært persona non grata, skriver nyhetsbyrået.

Russland: Svarer sterkere

At den norske diplomaten var en senioransatt ved Norges ambassade, og dermed høyere opp i det diplomatiske hierarkiet enn den utviste russeren som var visehandelsrepresentant, er det flere russiske medier som melder.

Det gir inntrykk av at Russland svarer med sterkere midler enn det Norge brukte, men stemmer ikke overens med den informasjonen VG har fått fra norsk UD.

Den norske diplomaten er på samme nivå ved den norske ambassaden som russeren, får VG opplyst fra UD.

UD vil ikke at den norske diplomaten skal identifiseres, og han er heller ikke navngitt i russiske nettaviser.

Norge: - Grunnløs

Flere av de russiske nettavisene kobler utvisningen til at det i det siste har blitt utvist russiske diplomater fra andre land, mistenkt for spionasje. Blant annet gjelder det Østerrike og Hellas, skriver Meduza og Life.ru.

Ved det norske utenriksdepartementet mener man utvisningen av den norske diplomaten er grunnløs.

– Vår ambassade i Moskva har blitt informert av det russiske utenriksdepartementet om at en av våre diplomater er erklært uønsket i Russland. Dette er helt grunnløst. Vår diplomat har ikke brutt noen regler og har opptrådt helt og fullt innen rammene for diplomatisk virksomhet. Norges utvisning av en russisk diplomat er knyttet til spionasje-etterforskningen, og er begrunnet med at han har utført handlinger som ikke er forenlige med rollen som diplomat, sier pressevakt Guri Solberg i UD til VG.

