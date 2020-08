GIKK: Maxim Vecher (25) har hengt uniformen i skapet. Her viser han den frem i en videosamtale med VG.

Føler skam og bitterhet – Maxim forlater den hviterussiske hæren

Propagandaoffiseren Maxim Vecher (25) begynte militæropplæringen som 13-åringen. Nå har han hoppet av fra de hviterussiske styrkene.

– Det som nå skjer, er en massiv krenkelse av grunnloven, sier seniorløytnanten til VG.

Han tenker på valgfusket som ga Aleksandr Lukasjenko 80 prosent av stemmene, men også på brutaliteten mot demonstrantene som protesterer mot resultatet.

– Hæren skal beskytte folket, ikke mishandle dem, sier Maxim Vecher.

Han sto frem på Instagram og fortalte hvordan han føler skam, bitterhet og anger. Samvittigheten fikk ham til å beslutte å forlate de væpnede styrkene.

– Mange offiserer frykter forandring. Men jeg vil være med og skape historie og vise ved mitt eksempel at vi ikke skal være tause eller redde, sier 25-åringen.

VG intervjuer ham på Zoom. Tanten Ira Getman, som bor i Tyskland, oversetter.

Militærskole som 13-åring

Ett døgn er gått siden morgenen han lot være å møte opp i forlegningen. Den mørkegrå uniformen er hengt i skapet hjemme i Mahiljow i Hviterussland.

Vecher var bare 13 år da startet på Suvorov militærskole hjemme i Minsk. Der bor barna i brakker iført uniformer og får militær trening ved siden av utdannelsen.

– Noen vil bli kosmonaut eller journalist. Jeg ville bli militær. Siden barndommen ønsket jeg å bære den flotte uniformen og gjøre kule ting i forsvaret, sier Vecher.

STOLT: Seniorløytnant Maxim Vecher (25) er stolt over uniformen, men nå vil ikke seniorløytnanten lenger være offiser i den hviterussiske hæren. Foto: Privat

Endret oppfatning

Gutten som fulgte i fotsporene til sin yrkesmilitære far, gikk i 2012 videre til statsuniversitetet i Minsk for fem års utdanning i «militærjournalistikk».

Det var på det journalistiske fakultetet, omgitt av sivile studenter som var kritiske til diktatoren og støttet opposisjonen, at han begynte å tenke annerledes.

– Hva jeg visste fra før, hadde jeg fra militære aviser. På universitetet fikk jeg høre om undertrykkelse og tortur. Jeg fikk en mer objektiv oppfatning av situasjonen i landet.

Men personlige meninger holdt han for seg selv, da han i 2017 gikk inn i hæren.

TIDLIG UTE: Maxim Vecher ble offiser i den hviterussiske styrkene i 2017, men startet på militærskole allerede som 13-åring. Foto: PRIVAT

Det første året var han tilknyttet spesialstyrkene ved den polske grensen. Siden har han vært ved ingeniørbataljonen i storbyen Mahiljow øst i Hviterussland.

Presidenten er rollemodell

Jobben hans var å agitere for regimets ideologi.

– Det handler om hvilket sett av ideer staten bygger på, våre mål og moralske verdier. Alt vi som soldater skal beskytte og være villig til å ofre for.

– Er det også viktig å skape oppslutning omkring president Lukasjenko?

– Det aller viktigste. Vår øverstkommanderende er rollemodellen, alt han gjør og sier, er riktig. Vi samler støtte for hans politikk og hvordan han styrer, sier Maxim Vecher.

VALGVINNER: President Aleksandr Lukasjenko (midten) inspiserer troppene i Maryina Gorka 24. juli i år. Foto: Nikolai Petrov / POOL BelTa

Underviste ideologi

Flere timer ukentlig underviste han soldater og offiserer i ideologi.

– Vi snakket om heltene fra andre verdenskrig og om at Hviterussland er på rett vei under en stor manns ledelse. Vi skulle skape stolthet og ansvarsfølelse for landet.

Vecher vil ikke direkte si han drev med propaganda. Han kaller seg lærer og mentor, en som skulle sørge for at soldater og medoffiserer hadde det bra.

Men like før presidentvalget oppsto konflikt mellom ham og de andre.

PROTESTER: En kvinne holder det gamle, hviterussiske flagget under en demonstrasjon mot politivold i Minsk 13. august. Foto: SERGEI GAPON / AFP

– Stemplet som opposisjonell

– Et offisersmøte kom opp med ideen om at hele bataljonen skulle støtte Lukasjenko. Jeg fremholdt at jeg hadde rett til selv å avgjøre hvem jeg ville stemme på.

25-åringen sier at han ble moralsk trakassert og stemplet som opposisjonell, fordi han ikke ville la seg tvinge til å støtte presidenten.

Da besluttet han å forlate hæren.

Vecher forklarer at militære flest støtter regimet, for ikke å miste prestisje og privilegier. De er langt bedre lønnet enn sivile og har verdifulle velferdsgoder.

DEMONSTRASJON: Hundretusener har protestert mot valgfusk i Hviterussland. Foto: YAUHEN YERCHAK / EPA

– Trenger forandring

9. august stemte han på opposisjonens kandidat, Svetlana Tikhanovskaja.

– Jeg respekterer dem som av sitt hjerte støtter den sittende presidenten, det er deres rett. Men nå trenger vi forandring, sier Vecher.

Han tror ikke et øyeblikk at Lukasjenko fikk over 80 prosent av stemmene, et resultat som har fått hundretusener ut i gatene i Minsk og andre storbyer.

– Etter valget fryktet mange offiserer at folket ville storme militærforlegningene og tømme våpenlagrene, forteller seniorløytnanten.

PÅGRIPES: Opprørspoliti arresterer en demonstrant i hovedstaden Minsk dagen etter det omstridte presidentvalget. Foto: AP

Redd? Selvsagt

16. august fastholdt han oppsigelsen, dagen etter møtte han ikke til tjeneste.

– Men den militære ledelsen er ikke enig i at jeg kan bryte kontrakten uten videre. Hva som nå vil skje, vet jeg ikke.

– Er du redd?

– Selvsagt. Også for mine nærmeste, som er utsatt som følge av min beslutning. Men et overveldende flertall av familie og venner støtter meg. sier Vecher.

– Altfor mye vold

Han understreker at hverken han eller medsoldatene i ingeniørbataljonen har vært satt inn mot folkemassene som protesterer mot det omstridte valgresultatet.

– Politi og spesialstyrker har brukt altfor mye vold. Men jeg tror ikke de har fått ordre om å drepe, slå og torturere, det er handlingene til enkeltstående menn.

– Støtter du demonstrantene?

– I min posisjon kan jeg ikke svare ja eller nei. Men jeg støtter budskapet deres.

BRUTALT: En kvinne viser bilde av et angivelig offer for politivold under en demonstrasjon i Minsk 15. august. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Den kortklipte, glattbarberte 25-åringen i ferskenfarget T-skjorte forlater skjermen et øyeblikk for å hente uniformsjakken med medaljer og distinksjoner.

Stolt over uniformen

Andre soldater har brent uniformen foran filmende smarttelefoner.

– Det vil ikke jeg gjøre. Det var mitt eget valg å bli med i hæren. Jeg var stolt over å bære uniformen, den skal ikke bli en del av dette politiske spillet.

– Tror du at du i fremtiden vil gå tilbake til hæren?

– Antagelig ikke, fordi de væpnede styrkene alltid vil være de samme. Men skulle jeg bli spurt om å komme tilbake for å bidra til forandring, da er jeg klar.

Publisert: 22.08.20 kl. 13:32 Oppdatert: 22.08.20 kl. 13:47

