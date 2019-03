GRANSKER: Robert Mueller leder etterforskningen av en mulig russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget, der Trump kom seirende ut. Foto: Larry Downing / Reuters

Har etterforsket Trump i to år – nå er rapporten klar

Spesialetterforsker Robert Mueller leverte fredag sin etterforskning av president Donald Trump og Russland til Justisdepartementet.

Nå er det opp til justisminister William Barr å vurdere hvor mye av rapporten som eventuelt skal deles med offentligheten.

Det er ventet at Kongressen vil få presentert hovedfunnene i løpet av helgen, ifølge Politico. Disse punktene vil kunne bli gjort kjent for allmennheten, melder CNN.

I nesten to år har Robert Mueller (72) forsøkt å komme til bunns i hvorvidt Russland blandet seg inn i presidentvalget i USA i 2016, og om det var forbindelse mellom russiske aktører og Trump-kampanjen.

Trumps første reaksjonen på at rapporten er levert skal være at han er «glad for at det er over», ifølge ABC News.

Granskingen har allerede fått store konsekvenser. 34 personer er blitt tiltalt – seks av dem fra Trumps valgkampstab.

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant, nyhetsbyrået AP, skal kilder ha uttalt at Mueller ikke anbefaler flere tiltaler.

– De neste stegene er opp til justisminister William Barr, og vi ser frem til at prosessen fortsetter. Det hvite hus har ikke mottatt eller blitt informert om spesialetterforskerens rapport, skriver Sarah Sanders, pressetalsperson i Det hvite hus, på Twitter.

Her er dokumentet der justisminister Barr bekrefter at han har mottatt rapporten:

HISTORISK BREV: Justisminister William Barr har mottatt dette brevet om at Mueller-granskingen er fullført. Foto: Reuters

