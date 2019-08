STORE SKADER: Politiet er lørdag morgen på åstedet og gjør undersøkelser. Foto: Presse-fotos.dk / /

Etterlyser mann etter eksplosjon ved politistasjon i København

Politiet i København bekrefter at det har vært en eksplosjon nær en av byens lokale politistasjoner. De etterlyser en mann som er sett løpende fra stedet.

Politiet fikk meldinger klokken 03.18 natt til lørdag. Ingen skal ha blitt skadet i eksplosjonen. Bilder fra sosiale medier viser riktignok skader på fasaden til politistasjonen.

– Vi gjør undersøkelser på stedet, og det er ingen tvil om at vi ser svært alvorlig på dette, sier visepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz like før klokken 06.

Vitner sier de har sett en mann løpe fra åstedet, og politiet vil gjerne komme i kontakt med mannen.

– Københavns Politi etterlyser en mann med mørkt tøy og lyse sko som er sett løpende fra lokalpolitistasjonen i Hermodsgade på Nørrebro, sier Agerskov Schultz.

Politiet har varslet at de vil holde en pressekonferanse om hendelsen klokken 10.00 lørdag.

KRIMINALTEKNIKERE: Politiet har sendt ut en gruppe kriminalteknikere som jobber på stedet lørdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk / /

Nyhetsbyrået Ritzau har snakket med Mikael Panduro, som jobber som dørvakt på et utested i nærheten av eksplosjonen. Han forteller om et høyt smell, og at politiet raskt var på stedet og sperret av området.

– Folk på gaten kom til klubben. Det var voldsomt, folk var redde, sier han.

GLASSKÅR: Det ligger knust glass på gaten utenfor bygningen som ble skadet i eksplosjonen. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS

Tirsdag kveld eksploderte det utenfor bygningen til det danske skattevesenet i København. Ifølge Ritzau er det fortsatt uklart hvem som sto bak angrepet.

Politiet sier det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom de to eksplosjonene.

– Et angrep som dette hverken kan eller vil vi akseptere, sa sjefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov onsdag morgen.

– Det er et under at ingen ble alvorlig skadet. Det er snakk om en alvorlig handling, en voldsom eksplosjon, uttalte statsminister Mette Frederiksen etter eksplosjonen.

