ETTERLYST: Politiet etterlyser en mann med mørkt tøy og lyse sko som har blitt sett løpende fra stedet etter eksplosjonen. Foto: Presse-fotos.dk / NTB scanpix/politiet

Eksplosjonen i København: Politiet har nye opplysninger om etterlyst mann

Politiet mener å ha et klart bilde av ruten til den etterlyste mannen etter nattens eksplosjon i København. – Han kom gående til stedet, sier politiinspektør Jørgen Bergen Skov.

Oppdatert nå nettopp

De nye opplysningene er basert på 52 henvendelser politiet har mottatt fra beboere eller andre som befant seg i området ved politistasjonen på Nørrebro i tiden før, under og etter eksplosjonen natt til lørdag.

Politiet har også flere konkrete beskrivelser av mannen.

– Han bar en plastikkpose. Det er ikke snakk om en vanlig Rema1000 pose, men en sort pose som det står «solid» på, sier politiinspektør Jørgen Bergen Skov under en pressekonferanse ved 15-tiden lørdag.

Lørdag ettermiddag kaller statsminister Mette Frederiksen inn til krisemøte i Regjeringens sikkerhetsutvalg, melder Ekstra Bladet.

– Angrepet mot nærpolitistasjonen på Nørrebro er den niende eksplosjonen vi har opplevd i København siden feburar, og kommer kun få dager etter angrepet mot skattevesenet. Det er alvorlig, skriver Frederiksen i en pressemelding ifølge avisen.

– For tidlig å spekulere i motiv

Han sier videre at de foreløpig ikke har indikasjoner på at det er en sammenheng mellom nattens eksplosjon og tirsdagens eksplosjon utenfor det danske skattevesenet.

– Men vi utelukker det ikke, og det er noe vi undersøker, sier han.

Politiet har både hunder og krimteknikere som jobber på området, som nå er sperret av. Teknikerne prøver å finne ut av om det har blitt anvendt sprengstoff.

– Vi arbeider nå med å få et bedre bilde av hva som har skjedd, sier Bergen Skov.

Han sier også at det ikke er noe som tyder på at det dreier seg om et terrorangrep. Politiinspektøren begrunner dette med at det tilsynelatende er snakk om hærverk.

– Men det er for tidlig å spekulere i motiv.

KRIMINALTEKNIKERE: Politiet har sendt ut en gruppe kriminalteknikere som jobber på stedet lørdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk / NTB scanpix

Politiet: – Et angrep

Politiet fikk meldinger klokken 03.18 natt til lørdag. Ingen skal ha blitt skadet i eksplosjonen. Bilder fra sosiale medier viser riktignok skader på fasaden til politistasjonen.

Vitner sier de har sett en mann løpe fra åstedet, og politiet vil gjerne komme i kontakt med mannen.

– Københavns Politi etterlyser en mann med mørkt tøy og lyse sko som er sett løpende fra lokalpolitistasjonen i Hermodsgade på Nørrebro, sier Agerskov Schultz.

De ønsker også å komme i kontakt med vitner som kan ha vært i området og sett noe før, under eller etter eksplosjonen.

Justisminister Nick Hækkerup (S) sier følgende om nattens eksplosjon til dansk TV 2:

– Politiet etterforsker bredt, men det er klart det skaper en ekstra bekymring når det er andre gang på en uke at en av våre myndigheter blir utsatt for en eksplosjon.

Politiinspektør Jørgen Bergen Skov er klar på at nattens eksplosjon er et angrep.

– Grunnen til at vi kaller det et angrep, er at vi har utelukket at det har skjedd et uhell. Vi er ikke i tvil om at det er snakk om en ønsket handling, sier han og legger til:

– Eksplosjoner skal ikke være en del av hverdagen til innbyggere i København. Så vi ser på dette med stort alvor.

GLASSKÅR: Det ligger knust glass på gaten utenfor bygningen som ble skadet i eksplosjonen. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS

Dørvakt: – Folk var redde

Nyhetsbyrået Ritzau har snakket med Mikael Panduro, som jobber som dørvakt på et utested i nærheten av eksplosjonen. Han forteller om et høyt smell, og at politiet raskt var på stedet og sperret av området.

– Folk på gaten kom til klubben. Det var voldsomt, folk var redde, sier han.

Formann Claus Oxfeldt i det danske Politiforbundet kaller eksplosjonen for forferdelig, ifølge dansk tv 2.

Han vil imidlertid ikke spekulere i hvorvidt nattens angrep henger sammen med eksplosjonen utenfor skattevesenet.

– Det som er bra er at ingen har kommet til skade. Det er ikke lett å vite om dette er et spesifikt angrep på politiet eller en gal manns verk.

les også Politiet om eksplosjon i København: – Et angrep vi ikke kan akseptere

Andre eksplosjon på kort tid

Tirsdag kveld eksploderte det utenfor bygningen til det danske skattevesenet i København. Ifølge Ritzau er det fortsatt uklart hvem som sto bak angrepet.

Politiet sier det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom de to eksplosjonene.

– Et angrep som dette hverken kan eller vil vi akseptere, sa sjefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov onsdag morgen.

– Det er et under at ingen ble alvorlig skadet. Det er snakk om en alvorlig handling, en voldsom eksplosjon, uttalte statsminister Mette Frederiksen etter eksplosjonen.

Publisert: 10.08.19 kl. 05:45 Oppdatert: 10.08.19 kl. 16:12

