Eksplosjon ved politistasjon i København

Politiet i København bekrefter at det har vært en eksplosjon nær en av byens lokale politistasjoner. Den andre eksplosjonen i byen denne uken.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ingen skal ha blitt skadet i eksplosjonen.

Bilder fra sosiale medier viser riktignok skader på fasaden til politistasjonen.

Det var nyhetsbyrået Ritzau som først meldte om eksplosjonen.

– Vi fikk melding om et høylytt brak fra området rundt Hermodsgade 3, og er på stedet, sa Brian Eriksson i brann- og beredskapsetaten i København til Ritzau.

Nyhetsbyrået har også snakket med Mikael Panduro, som jobber som dørvakt på et utested i nærheten av eksplosjonen. Han forteller om et høyt smell, og at politiet raskt var på stedet og sperret av området.

– Folk på gaten kom til klubben. Det var voldsomt, folk var redde, sier han.

les også Politiet om eksplosjon i København: – Et angrep vi ikke kan akseptere

Tirsdag kveld eksploderte det utenfor bygningen til det danske skattevesenet i København. Ifølge Ritzau er det fortsatt uklart hvem som sto bak angrepet.

– Et angrep som dette hverken kan eller vil vi akseptere, sa sjefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov onsdag morgen.

– Det er et under at ingen ble alvorlig skadet. Det er snakk om en alvorlig handling, en voldsom eksplosjon, uttalte statsminister Mette Frederiksen etter eksplosjonen.

Publisert: 10.08.19 kl. 05:45

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post