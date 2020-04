STOPPET Å TESTE: På kjøttforedlingsanlegget JBS i Colorado skal man ha droppet å teste arbeiderne etter at smittetallene på ledelsen var alarmerende høye. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

Trump åpner kjøttforedlingsanleggene: – De testet aldri noen av arbeiderne

Tusenvis av ansatte på foredlingsanlegg for kjøtt har fått påvist coronasmitte. På en hardt rammet fabrikk i Colorado, stoppet de testingen, hevder fagforeningsleder.

– Da det ble klart at tallene var alarmerende høye etter å ha testet ledelsen, stoppet de bare. De testet aldri noen av arbeiderne, sier Kim Cordova, den lokale presidenten i den nasjonale fagforeningen United Food and Commercial Workers i et intervju på Rachel Maddow Show på kanalen MSNBC.

Fabrikken han snakker om, JBS i Colorado, er svært hardt rammet av coronaviruset: Her er 245 av 6000 ansatte smittet, og fem er døde, skriver ABC Denver.

Fagforeningslederen hevder at ledelsen på fabrikken ble testet før påske, og at arbeiderne fikk beskjed om at de også skulle testes.

– Flere av arbeiderne dro denne helgen til en lokal corona-testing, og flere fikk bekreftet smitte. Dette var arbeidere som var satt opp på vakter samme helg, sa han, og legger til at de ansatte er redde.

Fabrikken stengte dørene 10. april, men åpnet igjen fredag.

Tvinges til å fortsette driften

Etter at president Donald Trump natt til onsdag signerte en utøvende ordre som klassifiserer foredlingsanlegg for kjøtt som virksomheter med en kritisk samfunnsfunksjon som må holdes i drift under krisen, må alle landets foredlingsanlegg for kjøtt holdes åpne.

Bakgrunnen for Trumps ordre er bekymringer for at USA ville få trøbbel med matforsyningene etter at flere av landets kjøttforedlingsanlegg valgte å stenge etter at det ble påvist coronasmitte blant de ansatte.

På kjøttforedlingsanleggene blir dyr slaktet og prosessert om til mat som selges i butikker, og de ansatte arbeider ofte svært tett, skriver NTB.

Tirsdag sa fagforeningen UFCW at minst 17 arbeidere i industrien har dødd av Covid-19 og at minst 5000 har blitt direkte påvirket, melder Washington Post.

FØRSTE DØDE: Saul Sanchez var lenge ansatt på kjøttforedlingsanlegget JBS i Colorado, og var den første ansatte som døde av coronaviruset. Her bærer familien kisten hans i begravelsen 15. april. Foto: Alex McIntyre / The Greeley Tribune

UNCW-foreningen sa tirsdag at Trump-administrasjonen måtte forsikre «det høyeste nivået av beskyttelsesutstyr» for arbeiderne som må jobbe på anleggene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Videre krever foreningen at Trump-administrasjonen blant annet innfører daglig coronatesting av de ansatte, samt at det innføres påkrevd sosial distansering på alle anlegg.

Cordova mener fabrikkene ikke har vært stengt lenge nok til å kunne flate ut smittekurven, og er redd det vil bli en smittesirkel der arbeiderne blir tvunget til å dra på jobb.

– En dødsdom

President Trump benytter seg av «The Defense Production Act». Denne loven gir presidenten mulighet til blant annet å pålegge bedrifter å fullføre kontrakter som anses nødvendige.

– Vi kommer til å ha gode former for beskyttelse. De kommer til å være veldig forsiktige med hvem som går inn på fabrikken, og karantenen kommer til å være sterk, svarer Trump på spørsmål om hvordan han skulle beskytte de ansatte onsdag.

MÅ HOLDES ÅPNE: President Donald Trump signerte natt til onsdag en utøvende ordre som vil klassifisere foredlingsanlegg som virksomheter med en kritisk samfunnsfunksjon og som dermed må holdes åpne. Foto: Al Drago / POOL / Bloomberg POOL

Tirsdag sa Trump at han også vil skrive under på en ordre som beskytter foredlingsanlegg mot juridisk ansvar. Dersom ansatte skulle blitt smittet mens de var på jobb og så saksøkt bedriften, ville bedriften dermed ikke stått ansvarlig.

– Det å sende arbeidere tilbake til anleggene uten ordentlig beskyttelse er ensbetydende med en dødsdom, advarte Scott Faber i interessegruppen Environmental Working Group tirsdag.

Onsdag ligger smittetallet i USA på 1.019.170, og 58.611 er døde som følge av coronaviruset.

Publisert: 30.04.20 kl. 02:25

