HOLDER KOKEN: Christian Chenay avbildet på kontoret i november 2019. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Christian Chenay (98) jobber fremdeles med pasienter

Frankrikes eldste praktiserende lege behandler fremdeles pasienter fra kontoret sitt utenfor Paris – til tross for at han er i risikogruppen for covid-19.

Oppdatert nå nettopp

Legen er ifølge Reuters født like etter Spanskesyken på 1920-tallet og behandlet pasienter med tyfus under andre verdenskrig. Nå fyller han snart 99, i covid-19-utbruddet.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Vi hadde gassmasker mot tyfus, kunne isolere de syke og heldigvis fantes det behandling. Men med denne har vi ikke engang noen måte å se hvem som er syke og hvem som ikke er det på, sier han ifølge franske 20 Minutes og innrømmer:

TRAPPER NED: Chenay sier han må ta det litt roligere nå. Her utenfor kontoret 14. april. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

– Overfor dette viruset, føler man seg maktesløs.

Helt i starten av covid-19-utbruddet stengte han praksisen i Chevilly-Larue, en forstad i Paris, og satte seg i karantene, siden han fikk noen symptomer på sykdommen.

Han forteller til Reuters 14. april at han ikke ønsket å risikere å spre viruset, selv om han ikke fikk testet seg.

Besøker eldrehjem

Men etter karantenen bestemte han seg for å fortsette å holde åpent. Ifølge det nettstedet 20 Minutes konsulterer han nå pasienter over telefon og internett.

Ifølge Reuters foretar 98-åringen fremdeles ukentlige visitter til eldrehjemmet Séminaire des missions for å hjelpe til. Han har besøkt eldrehjemmet for prester siden 1951, og kjent mange av dem fra de utdannet seg til misjonærer.

VIRTUELL HJELP: Legen Christian Chenay, er avbildet med munnbind på kontoret sitt 14. april. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

– Alle er veldig redde. Jeg er veldig forsiktig. Men kona mi er redd for at jeg kan få med viruset hjem, og hun har rett i det, sier han i en video nylig publisert på BBC.

Han sier han ikke tror pasientene vil klare seg på egen hånd, og så langt har det gått bra – det var da videoen ble spilt inn i midten av april ingen tilfeller ved eldrehjemmet, ifølge Chenay.

– Jeg kan ikke svikte dem midt i en virusepidemi, sier han, men innrømmer at han jobber langsommere enn før, og at han må passe bedre på.

FØR: Chenay i aksjon med en pasient på kontoret sitt i november 2019, før utbruddet. Foto: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Al Jazeera skrev om legen 20. april. De opplyser at han har jobbet som lege i samme område i nesten 70 år. Han har dermed utkonkurrert sin egen sønn, som også jobbet som lege, men pensjonerte seg da han var 67.

les også Samme bilde i fem land: Over halvparten av coronadødsfall skjer ved institusjoner

I et intervju med Le Parisien 24. februar, fortalte Chenay at han fortsatte å holde åpent to dager i uken fordi de bare er tre leger på 19.000 innbyggere. Da var han også den eneste av dem som tok imot pasienter uten timeavtale.

– Jeg tar de første tredve som møter opp. Jeg fortsetter for de sykes skyld, og for å holde meg i aktivitet, sa han til Parisien da.

Publisert: 29.04.20 kl. 15:32 Oppdatert: 29.04.20 kl. 16:00

Les også

Mer om Coronaviruset Frankrike Fastlegene

Fra andre aviser