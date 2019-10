DREPT: Vitner på stedet forteller at de hørte minst 20 skudd. Foto: Long Beach Fire Department

Flere skutt og drept på Halloween-fest i California

12 personer er skutt. Tre av dem er døde, opplyser brannvesenet i Long Beach.

Ifølge politiet åpnet to gjerningspersoner ild mot en bolig i Long Beach. Meldinger fra stedet sier at det pågikk en halloweenfest i huset, skriver CBS Los Angeles.

Brannvesenet opplyser at de rykket ut til hendelsen klokken 22.44 lokal tid. De tre drepte er voksne menn. I tillegg er ni pasienter sendt til sykehus. Vitner på stedet forteller til Long Beach Post at de hørte minst 20 skudd, og at de først trodde det var fyrverkeri.

Folk er bedt om å holde seg unna området, skriver KABC

