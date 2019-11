ANGREPET: Patricia Arce snakker til pressen etter å ha blitt dratt gjennom gatene av demonstranter i byen Vinto onsdag. Foto: Jorge Abrego / EFE

Bolivia: Ordfører angrepet av folkemengde

Ordfører Patricia Arce ble onsdag slått, dratt gjennom gatene, dekket i rød maling og skamklipt av en gruppe maskerte demonstranter.

Angrepet er det siste i uroen som har preget Bolivia siden valget 20. oktober, der den sittende presidenten Evo Morales erklærte seg som valgvinner etter et svært knapt flertall.

Arce, som er ordfører i landsbyen Vinto, representerer presidentens sosialistparti MAS, og skal ha blitt angrepet etter at det begynte å gå rykter om at to opposisjonelle hadde mistet livet i sammenstøt med demonstranter som støttet myndighetene, skriver BBC.

Det er senere bekreftet at en ung demonstrant ble drept, og at 50 personer ble såret i disse sammenstøtene, skriver El Mundo.

Satte fyr på rådhuset

Demonstrantene skal ha anklaget ordfører Arce for dødsfallet, skriver BBC, fordi hun ifølge dem skal ha fått busset inn flere av presidentens støttespillere slik at de kunne forme mot-demonstrasjoner.

Ifølge El Mundo skal folkemengden da ha stormet byens rådhus, og tatt med seg ordføreren.

ANGREP RÅDHUSET: Demonstranter setter fyr på rådhuset i Vinto eller Foto: Jorge Abrego / EFE

BBC beskriver hendelsesforløpet slik: Mens de ropte «morder», «morder», dro maskerte menn henne gjennom gatene og til broen, barbent. Der fikk de henne til å knele, før de skamklipte henne og dekket henne i rød maling. De tvang henne også til å skrive under på et brev hvor hun annonserer at hun går av som ordfører.

I en video på sosiale medier sier Arce, som holdes fast av en maskert demonstrant, at hun ikke er redd.

– Jeg er ikke redd for å fortelle min sannhet. Og jeg er i et fritt land. Jeg kommer ikke til å ti stille og hvis de vil drepe meg, kommer de til å drepe meg. Som jeg har sagt før, jeg vil gi mitt liv i denne endringsprosessen.

Ifølge Time tok det flere timer før ordføreren ble reddet av politiet og fraktet til et sykehus.

President Evo Morales sier i en uttalelse at politiske grupperinger som spiller på hat er ansvarlige for drapet på demonstranten som døde i sammenstøtene i byen. Han sier også at ordføreren er utsatt for et ondskapsfullt angrep fordi hun «uttrykker og forsvarer sine ideer og de fattigste», skriver El Mundo.

Vil ha nyvalg

Bolivia har de siste ukene vært preget av politisk uro, og totalt tre personer er ifølge BBC drept i opptøyer siden valget 20. oktober.

President Evo Morales, som har sittet med makten siden 2006, vant første valgrunde med akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to, men resultatet har vært omstridt. Opposisjonsleder Carlos Mesa har flere ganger oppfordret presidenten om å utskrive nyvalg, og sa har lovet at hans støttespillere vil forbli i gatene inntil Morales kommer med et forslag til en løsning på krisen., skriver NTB.

FNs kontor i hovedstaden La Paz sa i en kunngjøring forrige at det er «viktig og haster» med å få redusert spenningene i landet og avstå fra alle voldelige handlinger.

Også Bolivias naboland Chile er preget av politisk uro. Denne uken fikk to politibetjenter brannskader etter å ha blitt truffet av en molotovcocktail under demonstrasjoner:

