DØDELIG: En demonstrant i Bagdad viser seiers-tegnet med tåregassbeholdere på fingrene. En spesiell type ekstra tung tåregass har drept flere demonstranter de siste dagene. Foto: AFP

Massedrap, sinne mot Iran og sosial kollaps: En irakisk demonstrant forteller om sin kamp

BEIRUT (VG) Her forklarer én av demonstrantene i Irak om hvorfor han og flere hundretusen andre fortsetter sin kamp for å felle regjeringen - til tross for at demonstranter som ham blir drept i forsøket.

Etter 13 dager med massive folkelige demonstrasjoner gikk Libanons regjering av på tirsdag.

Og på torsdag sa Iraks statsminister seg villig, etter en måned med masseprotester, til å gå av dersom partiene i nasjonalforsamlingen blir enige om et alternativ.

Hva er det som har skjedd?

«Våren 2.0»

Noen kaller det den andre bølgen av «det arabiske opprøret»:

I 2011 tok millioner av mennesker i Egypt, Libya, Tunisia, Jemen, Bahrain og Syria til gatene i protest mot landets autoritære regimer, som i tiår hadde beriket seg selv og sine familier på bekostning av vanlige folks levekår og politiske rettigheter.

Masseopprørene gikk ikke nødvendigvis slik folket opprinnelig ønsket. I Egypt tok et militærregime som var mer autoritært enn det forrige makten. Libya, Syria og Jemen kollapset i krig.

ANGREPET: Demonstranter forsøker å beskytte seg mot angrep fra sikkerhetsstyrkene ved «Green zone» i Bagdad sentrum. Foto: AFP

Det betyr likevel ikke at folk i nabolandene, nå i 2019, ikke tør å stå opp mot sine ledere og for økte rettigheter, mindre korrupsjon og større sosial rettferdighet:

I år, åtte år etter den såkalte «arabiske våren», har folk i flere land i Midtøsten og nordlige Afrika tatt til gatene. I vår falt regimene i Algeri og Sudan og de siste ukene har folket marsjert samlet mot myndighetene i Libanon og Irak.

Mens Libanons regjering gikk av etter minimale forsøk på å slå ned på opptøyene, har irakiske sikkerhetsstyrker brukt massiv vold mot demonstrantene i landet.

les også En dag blant demonstrantene: «Vi har ikke andre valg enn revolusjon»

257 mennesker drept

Siden demonstrasjonene startet har 257 mennesker mistet livet, og over 10.000 er skadet. De drepte har enten blitt skutt i hodet, dødd av sår påført av tåregassbeholdere eller blitt kvalt av tåregass.

Denne uken har VG snakket med flere unge mennesker som har deltatt i demonstrasjonene i Irak.

En av dem er 25-åringen Muntadher Ali fra sjiamuslimenes hellige by Najaf. Han bor nå i Iraks hardt prøvede hovedstad Bagdad, der han tar en mastergrad i lasertekonologi.

Han har hatt noen slitsomme uker.

– Både unge og gamle har blitt angrepet, og de som angriper tror at demonstrantene vil gi seg i frykt. Jeg tror mange av angriperne er støttet av Iran, sier han over telefon fra Bagdad.

MASSENE UTE: Demonstranter ved Tahrir-torget i Bagdad sentrum den 28. oktober. Foto: AFP

Motstand mot Irans økte innflytelse

Da USA invaderte Irak i 2003 falt også det sunnimuslimske regimet til diktatoren Saddam Hussein.

Siden den gang har nabolandet Iran, som en en sjiamuslimsk regional stormakt, hatt en aktiv og i økende grad stor innflytelse på landets politiske styre. En rekke mektige væpnede militser tar ordre fra Irans revolusjonsgarde, og ledende politikere i maktposisjoner har også fått omfattende støtte fra Iran.

Iran har gjennom aktiv støtte av militser i Irak, gjennom støtte til president Bashar al-Assad i Syria og væpnet støtte til den mektige sjiamuslimske militsen Hizbollah i Libanon hatt en stadig større innflytelse i Midtøsten de siste årene.

Stor spesial: Få oversikt over maktspillet i Midtøsten her

Demonstranter i Libanon har de siste ukene ropt slagord mot Hizbollahs innflytelse i Libanon, og det samme gjør nå demonstranter i Irak.

– Det er enormt sinne mot Irans innflytelse her. Men det er også sinne mot USA, for vi holder dem ansvarlige for støtten til det korrupte politiske styre i landet, sier Muntadher Ali.

IKKE TRYGG: En ung iraker forsøker å beskytte seg mot angrep under demontrasjoner i Bagdad. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Rikt land - rikdommen ikke fordelt

Det er langt fra bare andre staters innblanding som gjør demonstrantene så sinte. 25-åringen Muntadher sier at det ikke er vanskelig å forklare hvorfor folk er opprørte.

– Jeg vil at verden skal vite at Irak er et veldig rikt land med store ressurser, men fortsatt er det mange barn som ikke har skolegang, folk har ikke tilgang til nok strøm, rent vann og helsetjenester. Vi har mistet retten til et verdig liv, slik de lever i Gulfen eller i Europa, sier han.

Mange irakere lever i fattigdom etter år med amerikansk okkupasjon, krig og konflikt, og vannstyre. Arbeidsledigheten er på rundt 25 prosent, samtidig som om lag 60 prosent av landets 40 millioner innbyggere er under 25 år.

Det er særlig landets unge som nå står i frontlinjen i kampene mot sikkerhetsstyrkene.

Denne uken gikk tusenvis av studenter og skolebarn i Bagdad og i det sørlige Irak ut i streik.

«Ingen skole, ingen undervisning før regimet faller!» ropte demonstranter, ifølge NTB.

TUNG GASS: Mange demonstranter har blitt drept av den spesielt tunge tåregassen brukt de siste dagene. Foto: AFP

Dødelig ammunisjon

Uansett hva som nå skjer i den politiske prosessen i Irak, vil flere hundre irakiske familier aldri få tilbake sine drepte familiemedlemmer.

I en hardtslående rapport fra Amnesty Internasjonal beviser organisasjonen irakiske myndigheters bruk av en ny type tåregassbeholdere, produsert i Serbia og Bulgaria. Gassen skal være ti ganger tykkere enn vanlig tåregass.

– En røykgranat landet rett ved meg og jeg kunne nesten ikke puste. Det var som om brystet mitt brøt sammen. Jeg fikk en ventilator av helsepersonell. Jeg trodde jeg var i ferd med å dø. Jeg har blitt utsatt for tåregass før, men dette føltes helt annerledes, sier en demonstrant til organisasjonen.

Den unge irakiske demonstranten Muntadher Ali sier til VG at han og hans venner vil fortsette å demonstrere helt til regjeringen går av og det nåværende parlamentet opphører.

– Vi vil ha nytt valg der FN passer på at alt går riktig for seg, og vi vil at de som er ansvarlige for drapene på de fredlige demonstrantene skal holdes ansvarlige, sier han.

VINNER TIL SLUTT? Det er nå tegn til at Iraks regjering snart vil gå av. Foto: AFP

