TÅREVÅTT: Christine Archer (t.h.) kunne onsdag klemme sin kreftsyke søster Gail Baker hjemme hos sistnevnte i Bowraville i Australia. Foto: AuBC

Gjenforent med døende søster etter innreisenekt: – Jeg trodde aldri jeg skulle få se Gail igjen

I slutten av mars fikk Gail Baker påvist uhelbredelig kreft. Etter to måneder og fem søknader til australske myndigheter fikk søsteren Christine Archer endelig komme fra New Zealand for å si farvel.

Nå nettopp

– Jeg trodde aldri jeg skulle få se Gail igjen. Det ville være det verste som kunne skjedd, sier Archer til australske ABC.

Siden søsteren som bor i Australia fikk påvist uhelbredelig kreft i eggstokkene i slutten av mars, har hun kjempet for å få lov til å komme på besøk fra New Zealand.

På grunn av strenge coronarestriksjoner fikk hun nei fra australske myndigheter fire ganger før de etter at saken ble omtalt snudde og lot henne komme inn i landet, skriver nyhetsbyrået AP. Onsdag denne uken kunne de klemme hverandre igjen i småbyen Bowraville i delstaten New South Wales.

– Ord kan ikke beskrive hva jeg føler nå. Jeg er så glad for at jeg endelig fikk være her sammen med henne. Jeg tror de siste to ukene har vært de tøffeste og lengste i hele mitt liv, sier Archer, som er pensjonert sykepleier, til ABC.

Ifølge AP er det usikker hvor lenge søsteren har igjen å leve, men det skal være snakk om uker eller måneder. Kampen mot klokken har derfor vært desperat. For at Christine skulle rekke frem i tide lempet myndighetene også på karantenebestemmelsene: Istedenfor to uker på hotell i etter ankomst i Sydney, holdt det med én.

Etterpå ble hun testet for coronaviruset og fikk etter negativt resultat reise de rundt 50 kilometerne videre til småbyen der søsteren Gail bor.

– Da jeg fikk alle avvisningene lurte jeg på om australske myndigheter hadde medfølelse i det hele tatt. Jeg vet ærlig talt ikke hva de tenkte. Jeg vet det er en fryktelig tid med viruset ... Men noen ganger må man være åpen for unntak, og jeg følte at dette var et slikt tilfelle.

Gail Baker forteller at hun hadde begynt å gi opp håpet om at de skulle få tatt avskjed med hverandre.

– Jeg hadde ikke mye håp om at Christine ville få slippe inn i landet, så det var en stor lettelse. Jeg visste ikke om jeg ville holde ut en uke eller to, jeg var veldig dårlig.

Australske myndigheter vil ikke oppgi hva det var som fikk dem til å snu i saken. I en kommentar til nyhetsbyrået AP sier de at de ikke kommenterer enkeltsaker.

Både Australia og New Zealand har lyktes med å kontrollere coronautbruddet, og de to landene vurderer også å åpne opp for reiser dem imellom før resten av verden blir et tema.

Publisert: 22.05.20 kl. 04:23

