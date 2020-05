VOX-TILHENGERE: Ytre høyre-partiet Vox sto bak lørdagens demonstrasjoner.

Protest mot lockdown i Spania

Tusenvis demonstrerte mot myndighetenes håndtering av coronasituasjonen i Spanias gater lørdag.

For mindre enn 10 minutter siden

Demonstrantene fra ytre høyre-partiet Vox tok til gatene i flere byer, i biler og på motorsykler, for å kreve statsminister Pedro Sanchez og visestatsminister Pablo Iglesias avgang. De vil også ha slutt på nedstengning av landet.

I hovedstaden Madrid besto demonstrasjonen av rundt 6000 biler.

Spania er et av landene som er hardest rammet av coronaviruset, med nesten 235.000 smittetilfeller og over 28.000 døde. Siden 14. mars har landet også hatt noen av de strengeste tiltakene i Europa, i kampen for å stoppe spredningen.

Tidligere denne måneden ble det klart at landet skal gjenåpnes i fire faser.

Men etter at myndighetene 20. mai utvidet nedstengningen for femte gang, øker motstanden fra opposisjonen.

les også Døde etter å ha blitt coronasmittet på sykehus i Brasil

MASKEKLEDDE DEMONSTRANTER: Det er i Spania påbudt med munnbind i situasjoner der tometersregelen ikke kan overholdes. Foto: JON NAZCA / X02457

Krever oppheving

Ifølge Al Jazeera begynte motstandsbevegelsen som en isolert bevegelse i et velstående nabolag i Madrid, før den gradvis vokste seg større.

Demonstrantene skal ha anklaget regjeringen, med sosialistlederen Sanchez i spissen, for å misbruke unntakstilstanden for å øke sin makt og begrense sivile rettigheter.

Vox-partiets leder Santiago Abascal ledet protesten i Madrid lørdag. Fra en buss med åpent tak sa han til demonstrantene at den spanske regjeringen er «direkte ansvarlig for den verste håndteringen av krisen på hele kloden».

Han og demonstrantene krever at nedstengningen blir fullstendig opphevet, på grunn av dens effekt på arbeidsledighet og økonomi i landet.

Nesten en million jobber ble ifølge BBC tapt i landet i løpet av mars.

les også Corona-demonstrasjoner fylles av konspirasjonsteorier

Åpner grensene i juli

Regjeringen har uttalt at nedstengningen har vært nødvendig for å få utbruddet under kontroll, og at tiltakene er grunnen til at det daglige dødstallet synker gradvis.

– Det er det spanske folket sammen som har stoppet viruset, sa statsminister Sanchez tidligere denne måneden.

– Ingen har rett til å ødsle bort det vi har oppnådd med disse lange ukene i isolasjon.

Samme dag som demonstrantene gikk ut i gatene og krevde statsministerens avgang, annonserte Sanchez at Spania vil åpne grensene for turister i juli. I tillegg gjorde han det klart at La Liga, den høyeste divisjonen i det spanske fotballsystemet, starter opp igjen i juni.

Til tross for en voksende motstandsbevegelse, viser en undersøkelse gjennomført av Centre for Sociological Studies at 95 prosent av spanjoler støtter lockdown i landet, og at 60 prosent støtter utvidelse.

Publisert: 23.05.20 kl. 21:43

Fra andre aviser