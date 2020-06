ENKE: Renata Nonis har ikke fått utlevert urnen etter ektemannen, Flavio, som døde av coronaviruset 29. mars. Portrettene av ham henger på veggen i hjemmet deres i landsbyen Rovetta. Foto: Harald Henden

Enke om coronatragedien: – Verden må få vite hva som skjedde her

BERGAMO (VG) Smittespredningen var katastrofal i dalføret Val Seriana. Renata Nonis har mistet 60 venner og opplevde at ektemannen ble kremert i en annens sted.

Nå nettopp

Hennes kjære Flavio (65) måtte gi tapt for coronaviruset 29. mars. Hun fikk aldri tatt farvel.

– Asken etter ham ble gitt familien til en avdød kvinne i Bologna. Fremdeles har jeg ikke fått urnen, sier Renata Nonis (62) i Rovetta nær Bergamo i Nord-Italia.

Vi tar en liten sidevei fra Seriana-dalen for å komme til landsbyen under Bergamo-alpene. Tragedien hviler tungt over distriktet som er så hardt rammet av epidemien.

– Verden må få vite hva som skjedde her: Sorgen, smerten og savnet vi føler, sier enken.











ENKE: Renata Nonis.

– Verre enn krigen

Bergamo-provinsen i Lombardia ble det absolutte sentrum for coronaepidemien i Europa. Hit kom smitten tidlig, her tok viruset flest liv da distriktshelsetjenesten sviktet.

Da coronaepidemien raste på sitt verste i mars, døde 5400 mennesker i Bergamo-provinsen, mot 900 samme måned i fjor, ifølge lokalavisen L’Eco di Bergamo.

Professor Aldo Cristadoro ved Universitetet i Bergamo anslår overfor avisen at covid-19 var årsaken til 4500 av disse dødsfallene.

– Å nei, enda en er gått bort, sa vi hver gang kirkeklokkene ringte. Det var verre enn krigen, sier Renata Nonis bak munnbindet hjemme på gårdsplassen.









DØD: Flavio Marinoni ble 65 år gammel.

– Så var han borte

Hun var 19, han 21 da de giftet seg. Flavio reiste verden rundt som videoreporter og jobbet som fotojournalist før han ble grafisk designer.

– Han kunne ringe meg fra Sahara bare for å beskrive solnedgangen, sier Renata.

9. mars fikk begge feber og ble sengeliggende med coronasmitte. Flavio ble virkelig syk. Den store kroppen fikk pustebesvær. 22. mars konstaterte legen lungebetennelse.

– Han klarte selv å gå ned trappen til ambulansen. Så var han borte, sier Renata.

SELSKAP: Hunden gis Renata Nonis selskap på gårdsplassen i Rovetta- Foto: Harald Henden

– Fikk ikke se ham

Ektemannen ble overført til et sykehus i Milano og lagt i respirator. Oksygennivået i lungene var svært lavt. Høy kroppsvekt og en sykehusinfeksjon tilførte komplikasjoner.

Flavio Marinoni sovnet inn 29. mars. Denne dagen bukket 756 mennesker under for coronaviruset i Italia.

– De siste dagene av livet hans fikk jeg ikke se ham. Jeg fikk ikke høre stemmen hans, berøre ham eller holde ham i hånden, sier enken med skjelvende stemme.

MINNES: Renata Nonis holder fotografier tatt av hennes avdøde mann Flavio Marinoni. Flere vil bli vist på en utstilling for å minnes de som gikk bort under coronaepidemien. Foto: Harald Henden

Da hennes avdøde ektemann skulle hentes, viste det seg at liket var forbyttet.

Renata Nonis forteller at et begravelsesbyrå som skulle hente en kvinne, i stedet tok med seg mannen hennes og fikk ham kremert i Bologna. Urnen ble gitt kvinnens etterlatte.

– Hos meg likevel

– I dag er Flavios urne hos begravelsesbyrået. De vil ikke uten videre levere ham ut. Jeg vil ha urnen, men det er ikke det viktigste. For jeg vet han er hos meg likevel, sier enken.

Leiligheten er full av pappesker med Flavio Marinonis fotografier. En minneutstilling vil bli holdt i Rovetta, tilegnet alle som er døde av covid-19.

– Støtten og kjærligheten landsbyen har vist meg, vært overveldende. Jeg er omgitt av hjelpsomme mennesker. Uten dem ville jeg ikke vært her, sier Renata Nonis.

GRAV: Fiorina Flora folder hendene i familiens gravkammer og minnes ektemannen gjennom 46 år, Luciano Sozzi. Foto: Harald Henden

Avvist på akuttmottaket

Noen kilometer lenger nord i Seriana-dalen møter vi Fiorina Flora (72). Barnebarnet Victorias syvårsdag feires i den store hagen i Gandellino, men farmoren er kledd i sort.

23. mars ble Luciano Sozzi (72) avvist på det overfylte akuttmottaket i Bergamo, fordi han kunne puste selv. Sønnen Francesco, som er lege, fikk ham til sykehus i Milano.

– Sa han elsket meg

Francesco formidlet telefonkontakt mellom moren og faren, som lå på intensiven.

– Luciano var ikke av dem som uttrykte følelser. Men i siste samtalen fortalte han at han elsket meg og ba meg hilse barnebarna farvel. Det var veldig rørende, sier Fiorina Flora.

LEGE: Som pensjonert lege begynte Fiorina Flora tidlig å frykte at det nye viruset fra Kina hadde kommet til Bergamo-provinsen. Foto: Harald Henden

9. april døde ektemannen. Bare sønnene fikk gå bak kisten til kirkegården i utkanten av landsbyen. Enken var i karantene og så det lille gravfølget fra balkongen.

Hun har vært lege i 35 år og tar som pensjonist vakter på det lokale sykehuset.

– Allerede i slutten av januar fikk vi inn tilfeller som jeg ikke likte. Det kunne være lette symptomer som brått utviklet seg til lungebetennelse, sier Fiorina Flora.

BORGERMESTER: Fiorina Flora spaserer gjennom landsbyen Gandellino på vei til kirkegården. Foto: Harald Henden

– Sviktet distriktene

Fordi hun kjente til det nye viruset i Kina, spurte hun pasienter om de hadde vært ute og reist. Men fordi ingen ble testet, vet hun ikke om de hadde pådradd seg coronaviruset.

21. februar ble det første coronatilfellet registrert i Lombardia, som er Italias mest folkerike, produktive og velstående region.

– Men utkantstrøkene har de forlatt. Distriktshelsetjenesten har de bygget ned, det er legemangel i mange landsbyer, sier Fiorina Flora.

Mandag kveld er 33.899 døde av covid-19 i Italia, viser VGs oversikt. Halvparten av dødsfallene har skjedd i Lombardia.

DØDSANNONSER: Luciano Sozzis sønn Armando kaster et blikk på kunngjøringer om coronadødsfall i Gandellino. Foto: Harald Henden

– Bagatelliserte trusselen

Hun forteller at innbyggere som var svært bekymret, ofte ikke fikk svar når de ringte etter doktor. Mange distriktsleger fryktet å møte viruset, fordi de sto uten verneutstyr.

– Regionmyndighetene bagatelliserte trusselen og satte ikke inn tiltak i tide. De var opptatt av å holde hjulene i gang. I dag står vi igjen både med økonomisk krise og ødelagte liv.

– Er det mye sorg her?

– Ja, jeg tenker det, sier den sortkledde enken bak de mørke solbrillene.

SORG: Coronaepidemien har kostet mange liv i landsbyen der Fiorina Flora er borgermester. Foto: Harald Henden

– Så ham ikke igjen

Hun forteller om engstelse, men også hvor ansvarlig folk opptrådte da samfunnet stengte. Hun snakker om hvordan innbyggerne i Gandellino viste omtanke for hverandre.

– Mange forsto ikke hva som foregikk. Kvinner opplevde at en syk ektemann ble kjørt bort. De så ham ikke mer, heller ikke kisten. De døde ble bare sendt til kremering, sier Flora.

I provinshovedstaden Bergamo kjørte militærkjøretøy i kolonne for å frakte coronaofre til gravlunden. Lokalavisene var fulle av dødsannonser og minneord.

Les også: -Epidemien overgår min mørkeste fantasi

Klikk for å aktivere kartet

– Et mareritt

Vi følger henne fra barndomshjemmet til gravstedet.

– Det var et mareritt, hvisker svigerdatteren om den vonde tiden. da vi passerer rådhuset i Gandellino, der Fiorina Flora er borgermester i dag.

Ektemannen Luciano Sozzi var borgermester i en nabolandsby i sin tid. Ekteparet har vært samfunnsstøtter, opptatt av å bidra og tale distriktenes sak.

Fiorina Flora bøyer hodet i det blomstersmykkede gravkammeret.

– Han var oppvakt og i god form, men fryktet Alzheimer og hjerneslag når han ble gammel. Vissheten om at sykehuset gjorde hva de kunne for ham, gjør smerten litt mindre ...

Dagen etter møter vi professor Giuseppe Remuzzi i Bergamo, en av Italias fremste kapasiteter på coronaviruset og smittespredningen – og spør hva landet har lært av epidemien:

– At vi må styrke helsetjenesten i distriktene. Sykehusene klarte utfordringen, men utkantene var ikke forberedt. Vi må bygge ut helsetilbudet og stanse viruset der folk bor, sier Remuzzi.

Publisert: 08.06.20 kl. 17:58

Les også

Fra andre aviser