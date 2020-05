VIL HA ÅPNING: Marinesoldaten Chuck Hill demonstrerer for å åpne opp Pennsylvania igjen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Demonstrerer for åpning av Pennsylvania: – Jeg blir kvalm. Det er mot grunnloven

HARRISBURG (VG) 2000 sinte demonstranter møtte opp i Pennsylvanias hovedstad for å kreve at staten åpner igjen.

Øystein David Johansen

Thomas Nilsson

Nå nettopp

– Jeg står her for å kjempe for frihet. Hvorfor har det seg sånn at jeg er helt frisk, men diktatoren, guvernøren, kan kreve at jeg må holde meg hjemme, sier marinesoldaten Chuck Hill (45).

VG møter ham foran Pennsylvanias delstatsbygning i hovedstaden. Han bærer et skilt med påskriften «Jeg kjempet ikke i Irak for å miste friheten min i Pennsylvania».

Hill var en av 2000 demonstranter som hadde møtt opp i sommervarmen for å kreve at guvernør Tom Wolf åpner opp delstaten for mennesker og handel igjen.

Staten har 64.261 bekreftede coronasmittede og 4.429 som har mistet livet.

– Det virker som de har en plan om å ødelegge statens økonomi og skylde presidenten for dødstallene sånn at de slår ham i valget.

– Jeg blir kvalm. Det er mot grunnloven. Det ødelegger liv, sier 45-åringen, som mener president Trump gjør det riktige når han sier «nok er nok» og oppfordrer delstatene til å åpne opp.

















Pennsylvania er en viktig vippestat i høstens presidentvalg. I likhet med flere andre delstater med demokratiske guvernører har det utviklet seg en politisk kamp rundt spørsmålet om man skal åpne opp delstaten etter nedstengningen i mars.

President Trump og hans tilhengere mener det er på tide å åpne opp, og antyder at demokratene bruker pandemien som et påskudd for å skade Trump gjennom å hindre at økonomien får fart igjen.

Guvernør Wolf tar til orde for en langsom åpning, samme råd som føderale helsemyndigheter gir og som de fleste innbyggerne i Pennsylvania støtter. En meningsmåling utført av Washington Post-Ipsos gjennomført mellom 27. april og 4. mai viser at 2/3 av statens innbyggere støtter Wolf og hvordan han har håndtert krisen.

Trump har denne uken angrepet Pennsylvanias Demokratiske ledere på Twitter.

OPPGITT OVER GUVERNØREN: Jason Carlson er ikke fornøyd med guvernør Tom Wolf. Foto: Thomas Nilsson / VG

Jason Carlson (45) fra Dauphin har møtt opp på demonstrasjonen med maskingevær. Han mener guvernøren må gå av.

– Jeg er uenig i nedstengningen. Dette skal være frihetens land hvor du selv tar beslutningene om ditt eget liv.

Keith Look (27) fra Dillsburg tror at jo lengre folk holder seg hjemme jo større sjanse er det for at de får dårlig immunforsvar.

– Når de åpner igjen, så blir de syke. Beskytt dem som er i risikogruppen, og la de friske få komme tilbake på jobb.

Den pensjonerte politimannen Mike Trojecki frykter for verre tilstander i staten dersom man ikke åpner snart.

– Hvis de ikke åpner før utgangen av mai kan det bli voldelig. Hvor skal folk få penger fra? I Pennsylvania må du vente syv, åtte uker på penger. Hva skal du gjøre? spør han retorisk.

MOR OG DATTER: Ashley og Terry Bennett stilte opp i Harrisburg for å få kunne jobbe igjen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mor og datter Terry (57) og Ashley (25) Bennett fra Carlisle, Pennsylvania, har flere familiemedlemmer som er ansatt i det amerikanske forsvaret. De mener guvernøren blåser i friheten de har risikert livet for å forsvare.

– Mannen min er utplassert i Midtøsten nå. Han er bitter for at han ikke kan være her for å støtte denne saken og vise sin motstand mot alt denne tyranniske regjeringen gjør i delstaten vår, sier Ashley.

– Vi er her fordi vi vil tilbake på jobb. Ingen annen grunn, vi vil jobbe! Vi er lei av at vi ikke lenger kan forsørge familiene våre.

OPPGITT OVER DEMONSTRANTENE: Joe Lucia mener guvernør Tom Wolf gjør en god jobb og støttet ikke de 2000 demonstrerende i Harrisburg. Foto: Thomas Nilsson / VG

75-åringen Joe Lucia bor rett ved delstatsbygningen. Han støtter ikke demonstrantene foran Pennsylvanias «capitol».

– Det er sjokkerende å se at 90 prosent av dem ikke hadde ansiktsmaske. Det er ikke bra, og de holdt ikke avstand heller. Jeg synes vi skal åpne igjen, men det må gjøres på den riktige måten, sier han.

Han beskylder president Trump for å ha «sovnet ved rattet».

– Han er en skam. Han endrer mening hvert minutt. Hans republikanske venner kan ikke forsvare ham engang. Han hører ikke på Fauci eller de andre gode helserådsgiverne.

Publisert: 16.05.20 kl. 08:43

